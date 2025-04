Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Davidovich torna a brillare, Popyrin liquidato in due set. In campo anche Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas (LIVE)

Alejandro Davidovich Fokina conferma il suo speciale legame con il Masters 1000 di Monte-Carlo e raggiunge le semifinali dopo una prestazione impeccabile contro Alexei Popyrin. Il tennista spagnolo ha dominato dall’inizio alla fine l’australiano, imponendosi con un convincente 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Con questa vittoria, Davidovich attende in semifinale il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Arthur Fils.

La vittoria di oggi rappresenta la 18ª in questo 2025 per lo spagnolo, che ancora una volta dimostra come la terra battuta monegasca esalti le sue qualità tecniche e tattiche. Non è un caso che proprio qui, nel 2022, abbia ottenuto il miglior risultato della sua carriera in un Masters 1000 raggiungendo la finale.

Sul Court Rainier III, i due protagonisti si affrontavano per la prima volta in carriera, in un quarto di finale che pochi avrebbero pronosticato all’inizio del torneo. Entrambi, però, hanno dimostrato in passato di trovarsi particolarmente a loro agio sulla terra rossa del Principato.

L’inizio dell’incontro è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio. Davidovich controllava il gioco da fondo campo con la sua abituale solidità, mentre Popyrin si affidava al suo potente servizio per mantenere i propri turni di battuta. L’orario mattutino e le tribune non ancora completamente piene hanno contribuito a creare un’atmosfera inizialmente meno elettrica del previsto.

Lo spagnolo, tuttavia, non si è lasciato condizionare dall’ambiente ed ha iniziato metodicamente a cercare di scardinare il servizio dell’australiano. Nel sesto game del primo set ha costruito diverse opportunità di break, tutte annullate da Popyrin con colpi potenti e precisi.

Davidovich ha dimostrato notevole maturità tattica, rimanendo paziente e continuando ad esercitare pressione costante. La strategia ha dato i suoi frutti nel decisivo ottavo game, quando è riuscito a strappare il servizio all’avversario con la complicità del giocatore aussie che commetteva ben due doppi falli nel gioco.

Con grande autorità ha poi chiuso il set sul 6-3, servendo con precisione e variando efficacemente il gioco.

Il secondo parziale ha visto un rapido declino nelle prestazioni di Popyrin. La fatica accumulata nei turni precedenti – tutti conclusi al terzo set, inclusa la sorprendente vittoria contro Casper Ruud – ha iniziato a manifestarsi visibilmente. Davidovich ne ha approfittato immediatamente, volando sul 4-0 con due break consecutivi che hanno di fatto chiuso l’incontro.

A differenza di quanto avvenuto nel match precedente contro Jack Draper, dove aveva mostrato qualche calo di concentrazione, oggi lo spagnolo è rimasto focalizzato fino all’ultimo punto, gestendo con intelligenza il vantaggio acquisito. Il suo tennis, solido e privo di sbavature, non ha lasciato spazio a possibili ritorni dell’australiano.

Con il punteggio finale di 6-3, 6-2, Davidovich accede alla semifinale del torneo monegasco per la seconda volta in carriera, confermando come questa superficie e questa location sembrino esaltare le sue qualità. Senza proclami ma con una solidità impressionante, il tennista spagnolo si trova ora a sole due vittorie dal conquistare il titolo più prestigioso della sua carriera.

La sua capacità di adattamento alle condizioni di gioco, unita alla particolare affinità con la terra battuta di Monte-Carlo, lo rendono un avversario temibile per chiunque uscirà vincitore dalla sfida tra il connazionale Alcaraz e il francese Fils.

