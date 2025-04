ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (10 Aprile 2025). Alessandra Mazzola unica/o ancora in corsa per i colori italiani

Si ferma nei quarti di finale l’avventura dei tennisti italiani impegnati nel main draw maschile del secondo dei sei Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

La testa di serie numero 8 Raul Brancaccio ha ceduto con un doppio 6-2 davanti all’olandese Guy Den Ouden (numero 2), Giovanni Oradini ha perso 7-6, 6-2 contro il belga Gauthier Onclin (numero 1) e il qualificato Luciano Carraro è stato sconfitto 6-1, 7-6 dallo spagnolo Carlos Sanchez Jover, che in Italia è tesserato per il Tc Cagliari.

E nel torneo femminile, anche l’ultima italiana ancora in gara è una portacolori del circolo di Monte Urpinu. E’ Alessandra Mazzola, in tabellone grazie a una wild card, che oggi, dopo aver vinto il primo set per 6-2, ha incassato il ritiro della qualificata statunitense Mia Horvit

Domani, nei quarti, affronterà un’altra tennista proveniente dal tabellone cadetto, la francese Emma Lene, che ha sorpreso la bielorussa Kristina Dmitruk, numero 3 del seeding, 6-7(2), 6-2, 6-4.