Musetti analizza il successo su Berrettini: “La mia migliore partita della stagione, tatticamente perfetta” (audio conferenza stampa e video partita)

Lorenzo Musetti ha conquistato i quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo con una convincente prestazione contro l’amico e connazionale Matteo Berrettini. Nonostante il risultato netto, il tennista toscano ha sottolineato in conferenza stampa quanto sia stato emotivamente complesso affrontare questo derby italiano.

Con questa vittoria, l’azzurro conferma il suo eccellente stato di forma sulla terra battuta, superficie che esalta le sue qualità tecniche e il suo tennis vario e ricco di colpi. Nel prossimo turno lo attende una sfida impegnativa, ma con la fiducia acquisita in questo torneo, Musetti può sicuramente puntare a spingersi ancora più avanti.

“Che posto occupa in classifica questa vittoria? La metto in prima fila”, ha dichiarato a caldo Musetti subito dopo il match. “Perché era difficile sfidare un amico e un compagno di squadra e questo è un campo caro sia a me che a lui dove abbiamo condiviso bei momenti vivendo tutti e due a Monte-Carlo. È stata davvero una delle sfide più dure di questa stagione ma sono davvero felice di averla vinta.”

La partita perfetta

“C’è sempre uno stress emotivo”, ha spiegato in conferenza stampa, “e molto spesso ne sono uscito vincitore, ma lo stress è difficile da gestire, anche in situazioni complicate come quelle di oggi. Oggi ho giocato un match perfetto dal punto di vista tattico ed è credo anche la migliore partita della stagione”.

Una strategia studiata nei minimi dettagli

Era il giorno del tennis utile. Dell’efficacia. “Dovevo essere concreto e semplice. Sapevo cosa fare tatticamente.

Berrettini gioca bene quando si gira con lo sventaglio di dritto”, ha analizzato Musetti. “Ho cercato di togliergli quella parte di campo, quella che si apre col back per poi girarsi e colpire. Fa davvero male da lì”. E così, via con variazioni continue, cambi di ritmo e direzione, palle lavorate, un pressing mentale più che fisico. “Quando subito lo scambio cambiavo sul dritto, lo facevo muovere. E poi magari, quando era in situazione favorevole, lo obbligavo a giocare il rovescio per farlo muovere ancora con il dritto, che è la parte dove fa più fatica col movimento”.

Lo sguardo al futuro

Per il talento di Carrara si tratta del secondo approdo ai quarti di finale nel torneo monegasco, dopo quello raggiunto nel 2023 quando fu sconfitto da Jannik Sinner. C’è però una sostanziale differenza rispetto a due anni fa: allora Musetti era il numero 21 del mondo, mentre ora arriva a questo appuntamento con il suo nuovo best ranking, una quattordicesima posizione che lo avvicina sempre più alla top 10.

Interrogato su questa prospettiva, Musetti ha preferito mantenere i piedi per terra: “Non voglio pensarci. Preferisco concentrarmi sul prossimo match e sulla possibilità di avvicinarmici ancora di più. Penso a godermi il momento e a darmi un’altra chance domani.”

Ora, all’orizzonte ci sarà lo scontro di alto livello: quello con Stefanos Tsitsipas, già affrontato diverse volte in carriera. “Sono sempre state partite combattute,” ricorda Lorenzo, “anche se ho perso. Ma devo dire che la mia maturità è cambiata, e la partita di oggi deve essere un esempio: posso vincere questi match.

Con servizio e dritto fa molto male. Si muove bene su questa superficie e si sente a suo agio, ma sul rovescio fa più fatica”. E allora, ancora una volta, servirà un piano. Serve pazienza, lucidità. E soprattutto, restare fedeli all’idea di tennis che lo ha portato fino a qui. “Essere solido e attenermi a un piano tattico fino alla fine, specialmente se funziona”.





Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani