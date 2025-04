Berrettini dopo la sconfitta con Musetti: “Ero bloccato mentalmente, non ho preparato bene la partita” (audio conferenza stampa)

Parla Matteo Berrettini



Nonostante le apparenze iniziali, non sono stati problemi fisici a determinare la netta sconfitta di Matteo Berrettini contro Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Durante l’incontro si era pensato a un malore, quando il romano si è rivolto al suo team dicendo: “Mi viene da vomitare”. In seguito, Berrettini ha anche richiesto un medical time-out nel secondo set per un problema al piede, visibilmente fasciato.

Ma la verità sulla prestazione sottotono è arrivata direttamente dalle parole del tennista in conferenza stampa, dove ha elogiato il suo amico e rivale Musetti, riconoscendo di non essere riuscito a “preparare bene la partita di testa”.

“Non lo so, non sono entrato in campo come al solito, come piace fare a me e stare lì punto dopo punto. E quindi mi sono ritrovato un po’ bloccato, senza via di fuga o più che altro, senza via di svolta”, ha spiegato Berrettini. “Da lì in poi l’unica cosa che riuscivo a pensare era perché mi stesse succedendo quello e non al modo di rigirare la partita. Poi c’è da dire che lui mi ha concesso poco e niente, quindi se le due cose si mischiano diventa un mix letale”.

“No non do la colpa al piede. Ero lento di testa e poco acceso. Purtroppo è successo anche se mi sarebbe piaciuto riuscire a cambiare l’attivazione mentale ma non sono riuscito. Si vede che non ho preparato bene la partita di testa e non mi è salita la giusta adrenalina. Una volta lì non sono riuscito a svoltare e quindi sembrava che io servissi piano, che la mia palla non facesse male. Ma il fatto è che l’avversario oggi è stato molto bravo e solido”.

Alla domanda sul perché non riuscisse a caricarsi neanche dopo un bel punto, Berrettini ha confermato: “Sì, fa parte anche quello di quel blocco che ho sentito e non mi ha permesso di esprimermi. A mia memoria non mi ricordo se mi era già successa una cosa del genere. Credo che la strada giusta sia perdonarmi e cercare di trovare il buono che c’è stato in questo torneo e negli ultimi mesi. La stagione su terra è appena iniziata e anche se mi dispiace ovviamente per oggi, la cosa importante è che non mi sono fatto male. Le prossime settimane sarò in campo”.

Per quanto riguarda i suoi prossimi impegni, Berrettini ha confermato la sua partecipazione al torneo di Monaco: “Sono iscritto a Monaco, andrò lì”.





Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani