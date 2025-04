Monte Carlo: Berrettini vs. Musetti, un duello di spada e di fioretto

I derby sono partite strane, “scomode”, spesso assai difficili da interpretare e decrittare perché oltre ai fattori tecnico-tattici entra in gioco una tensione che può sparigliare ogni certezza. Se poi la posta in palio è un prestigioso e importantissimo posto nei quarti di finale al Masters 1000 di Monte Carlo, probabilmente contro Tsitsipas (avversario tosto ma non invalicabile), allora il quadro diventa una sorta di Composition VIII di Kandinsky, capolavoro dell’astrattismo, davvero di complessa interpretazione. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sfidano oggi sul Centrale del Principato (terzo incontro, dopo Draper e Alcaraz), l’attesa per questa partita è massima, per mille motivi che vanno ben oltre la posta in palio, di per sé molto importante. Sarà il loro terzo scontro, il bilancio è in parità. Lorenzo vinse la finale del 250 di Napoli, quello segnato da terribili polemiche per la qualità dei campi allestiti in fretta e furia nella città partenopea, in una partita che il romano affrontò non in perfette condizioni. Matteo si è preso una bella rivincita sull’erba di Stoccarda l’anno scorso, una semifinale dominata dal servizio e potenza del due volte campione del torneo, poi stoppato da Draper in finale. Stavolta si giocherà su terra battuta, campi ottimi ma abbastanza lenti, e questo potrebbe essere un altro fattore molto importante. Chi vince? Bella domanda…

Più che una previsione, molto molto molto complicata, c’è innanzitutto la speranza che possa essere una partita bella, combattuta e avvincente. Provando ad addentrarci in quelli che potranno essere gli aspetti tecnici del match, possiamo partire da come i due ci sono arrivati a questa sfida. Berrettini viene dall’esaltante bellissimo successo contro il n.2 del mondo e primo nel seeding del torneo Sasha Zverev. Una rimonta di “capoccia”, potenza e tanta forza fisica. Ancora tutti abbiamo negli occhi quel punto da 48 colpi che è già sul podio dei più belli dell’anno ed è destinato a restarci a lungo. In quel punto sportivamente drammatico sta tutta l’essenza della vittoria di Matteo e cosa sia tornato a essere Matteo Berrettini: tennis, tanto, ma anche forza fisica e mentale, il rifiuto della sconfitta e una convinzione di potercela fare che lo spinge oltre la fatica e la tensione. Fin dai primi tornei del 2025 è stato evidente il salto di qualità del romano dal punto di vista atletico: più scattante, più fluido nei movimenti, più resistente. Molti hanno storto il naso vedendo il sig. Ferrara (sì proprio quel Ferrara lì) nel suo box, ma tralasciando la notissima a triste vicenda, è indubbio che sia un preparatore atletico straordinario, e il campo parla chiaro. Probabilmente nemmeno il Berrettini finalista a Wimbledon e semifinalista agli Australian Open era così pronto fisicamente, scattante e resistente. Un lavoro sul fisico andato di pari passo ad innovazioni nel gioco: il servizio e il diritto sono un filo meno devastanti ma… se gli aggiustamenti (fisici nel caricamento e tecnici nel rilascio della palla) hanno raggiunto l’obiettivo di preservarne i muscoli da continui infortuni, beh, va benissimo così. Matteo arriva a questo derby forse un po’ stanco, ma con l’adrenalina a mille e con la consapevolezza di aver il destino nelle proprie mani: può battere non solo Musetti ma anche pensare di arrivare in finale, magari a sfidare Alcaraz… Sogni? No, tutt’altro. La potenza di Berrettini su terra battuta può far saltare il banco, le sue improvvise smorzate tagliano le gambe ai rivali e ora corre e rincorre con sapienti falcate. C’è tutto quel che serve per metterli tutti in riga ed arrivare ipoteticamente a sfidare quello che sembra nettamente il favorito del torneo, il buon Carlos.

Berrettini sarà obbligato a servire bene per soverchiare la risposta di Musetti, il colpo che meno è piaciuto nel corso di questo torneo (e non solo). La rimonta di Lorenzo contro Lehecka è scattata quando finalmente ha deciso di provare ad entrare con decisione nelle traiettorie di servizio del ceco, anche se da posizione fin troppo arretrata. La battuta di “The Hammer” è assai migliore di quella di Jiri, e Musetti non può permettersi di stazionare sui teloni aspettando gli eventi perché potrebbe essere travolto… non tanto da una valanga di Ace quanto da aperture di campo che Matteo sarà prontissimo a sfruttare. Inoltre il rovescio di Berrettini è migliorato tantissimo nella soluzione in spinta a due mani, e sul “rosso” ha quella frazione di secondo in più che gli permette di arrivare meglio e scaricare potenza. Il colpo di Matteo da sinistra non sarà fluido e di puro timing come quello dei migliori, ma adesso è una soluzione assai più stabile e sicura, quindi anche quando lo scambio stazionerà su quella diagonale, ipoteticamente favorevole al toscano, non soffrirà come in passato e anzi col lungo linea potrà cambiare scherma e aprirsi il campo ad un successivo affondo. Semmai Matteo dovrà stare attento a non esagerare con le discese a rete, perché se gli approcci non saranno ficcanti, profondi ed incisivi, il passante di “Muso” è pronto a punirlo, e questi colpi vincenti potrebbero esaltare il carrarino e renderlo pericoloso. Quindi Berrettini ha diverse armi a suo favore: maggior potenza, colpi di inizio gioco e una fiducia alle stelle. Il punto di domanda può essere sulla tenuta: la durissima battaglia contro Zverev lo avrà prosciugato di energie?

Dal lato di Musetti la partita è molto chiara: rispondere meglio possibile, altrimenti fare partita sarà quasi impossibile; non dare ritmo a Berrettini e cambiare continuamente angoli e rotazioni, per spostare l’avversario dal centro sinistra (dove ama piazzarsi per sparare le due bordate) magari alternando qualche rovescio (e diritto) carico di spin per allontanarlo dalla riga di fondo e quindi tagli vigorosi col back di rovescio per proporre al rivale palle molto basse da impattare, impossibili da spingere con forza. Per fare questo Lorenzo sarà costretto a tenere non solo un’attitudine piuttosto aggressiva (cosa vista a tratti finora nel torneo, e mai ad inizio partita) ma anche una posizione in campo il più possibile vicina alla riga di fondo, perché dare spazio a Berrettini equivale ad invitare a nozze la sua bordata col diritto. L’attitudine di Musetti sarà la chiave della sua partita. Dovrà affrontare Berrettini a testa alta e senza attendismo, perché il romano non gli lascerà spazio per giocare di rimessa e contro battere. Possibile che Lorenzo sia forzato a farlo, sotto la maggior spinta di Matteo, ma vincere una partita solo di rincorsa appare impresa molto difficile, a meno che Berrettini non abbia un calo fisico e quindi riesca a sorpassarlo e quindi staccarlo. Fisicamente Musetti sembra bene preparato, lo sia è visto da come ha tenuto nei due match vinti, girati in rimonta. Alla fine di ogni vittoria, il più fresco sempre lui.

Ovviamente per Musetti sarà importantissimo servire tante prime palle in campo e giocare in modo terribilmente aggressivo il primo colpo di scambio, di solito un diritto dal centro. In questo Lorenzo sta assomigliando sempre più al miglior Fognini: il primo colpo dopo la battuta diventa il termometro della sua prestazione, non solo tecnica ma anche mentale. Se con quel drive non incide, non comanda, ma anzi va sotto e lo gioca in modo attendista, è un pessimo segnale perché il rivale – in questo caso Berrettini – non si farà pregare ed entrerà forte nella palla, butterà Lorenzo a rincorrere e… vincere una partita solo difensiva contro la potenza del romano sembra impresa molto difficile. Quando invece “Muso” dopo un prima palla di qualità gestisce con anticipo ed efficacia il primo diritto di scambio, magari andando subito forte in lungo linea e facendo un passo in campo, con la magia del suo braccio e sensibilità può governare i ritmi di gioco, sballottare il rivale con tagli e cambi di ritmo che lo issano a tennista favoloso, e fortissimo. Tutto sta nell’attitudine, e di pari passo in come gestirà i colpi di inizio gioco. La sensazione è che proprio servizio e risposta possano essere, insieme alla testa, le carte vincenti di questo derby: chi servirà e ancor più risponderà meglio, e chi riuscirà a gestire la tensione giocando più sciolto e aggressivo, probabilmente porterà a casa il successo. Importante per “Muso” anche usare con intelligenza il rovescio lungo linea: Berrettini tende a stazionare più a sinistra per giocare il diritto inside out, quindi gli strappi improvvisi col rovescio del toscano potrebbero essere una soluzione importantissima.

Dopo quest’analisi della partita, resta l’interrogativo iniziale: ma chi vince? Bella domanda… Sicuramente vincerà il tennis italiano, con un nostro giocatore nei quarti che non si chiama Jannik Sinner. Sarà una sfida mentale, fisica, totale. Due tennisti tanto diversi, in tutto, per fisico e mentalità, carattere e stile di gioco. Un contrasto assoluto che porta ad immaginarli sulla pedana olimpica della scherma con in palio l’oro, uno armato di spada e l’altro col fioretto, ma con un esito piuttosto incerto. Se proprio devo scegliere uno dei due, vado con Berrettini perché lo slancio della vittoria contro Zverev, nonostante la fatica accumulata, avrà portato la sua fiducia alle stelle. Ma non sarei affatto sorpreso se i tagli e cambi di ritmo di Musetti avessero la meglio. Buona partita a tutti.

Marco Mazzoni