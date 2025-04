ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (09 Aprile 2025)

Giovanni Oradini, Luciano Carraro e Raul Brancaccio. Sono tre gli italiani che si sono qualificata per i quarti di finale del secondo dei sei Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Oradini ha superato 6-4, 7-5 il qualificato indiano Manas Dhamne e domani sfiderà la testa di serie numero 1 del torneo, il belga Gauthier Onclin.

Bravo il qualificato Luciano Carraro, che in uno dei due derby italiani di giornata ha sorpreso 6-2, 6-3 la testa di serie numero 9 Alessandro Pecci e domani cercherà di replicare contro lo spagnolo Carlos Jover, numero 3 del seeding, che l’ha spuntata 2-6, 6-2, 6-3 su Samuele Pieri. Il terzo italiano nei quarti è la testa di serie numero 8 Raul Brancaccio, che ha battuto 6-3, 6-4 Gianmarco Ferrari e si troverà domani opposto al numero 2 del tabellone, l’olandese Guy Den Ouden, che ha regolato con un doppio 6-1 Lorenzo Carboni.

Sconfitto anche Niccolò Catini, 6-2, 6-3 dall’elvetico Dominic Stricker, testa di serie numero 4.

Nel torneo femminile, agli ottavi di finale ci sarà solo la wild card Alessandra Mazzola, che domani affronterà la qualificata statunitense Mia Horvit, brava a sorprendere la francese Sara Cakarevic, numero 7 del seeding, 7-6(3), 7-5.

Fa male la sconfitta subita da Viola Turini che nella sfida tra qualificate contro la francese Sarah Iliev, si è issata fino al 6-0, 5-2, non ha concretizzato un match point e ha finito per cedere 0-6, 7-5, 6-1.

Sconfitte anche per la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone (7-5, 3-6, 6-3 dalla qualificata transalpina Jenny Lim), Federica Urgesi (6-1, 6-2 dalla romena Patricia Maria Tig, numero 4 del seeding) e Sofia Rocchetti (doppio 6-1 per mano dell’ellenica Despina Papamichail, numero 5).

Problemi all’adduttore per la qualificata Noemi Basiletti, che si è ritirata dopo aver perso i primi sette giochi contro la bulgara Elizara Yaneva.