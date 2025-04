Da Monte Carlo: Djokovic senza filtri: “È stata una prestazione orribile, mi dispiace per chi ha dovuto assistere”. Alcaraz: “Su terra battuta si vede il vero tennis” – La prima vittoria a Monte-Carlo e il cambio di strategia (Video)

In un’epoca di conferenze stampa calibrate e risposte diplomatiche, quella di Novak Djokovic dopo la sconfitta contro Alejandro Tabilo al Masters 1000 di Monte-Carlo resterà negli annali per la sua brutale onestà. Il campione serbo dopo la sconfitta contro il cileno per (6-3, 6-4), ha offerto un’autocritica feroce.

“Non è stata la migliore prestazione per te oggi”, ha esordito un reporter. La risposta del 24 volte campione Slam è stata tagliente: “Migliore? Era in realtà più come la peggiore giornata”, ha replicato con un sorriso sardonico che tradiva tutta la sua frustrazione. “Speravo non accadesse, ma c’era un’alta probabilità che avrei giocato in questo modo”.

L’autocritica è proseguita con parole raramente pronunciate da un atleta del suo calibro: “Semplicemente orribile. Una sensazione orribile giocare così, e mi dispiace solo per tutte le persone che hanno dovuto assistere”.

Alla richiesta di una spiegazione per questa prestazione sotto tono, il serbo ha risposto con un enigmatico: “Non lo so. Non ce l’ho. Ce l’ho e non ce l’ho. Non mi interessa davvero”. Parole che rivelano un misto di consapevolezza e distacco, tipico di un campione che sa perfettamente quando il suo tennis è lontano dal livello desiderato.

Le speculazioni su possibili problemi fisici – alimentate da immagini che lo mostravano toccarsi il braccio durante l’allenamento – sono state liquidate con un secco: “Va tutto bene. Solo una cosa minima, minima”. E sulla voce di un problema all’occhio: “Non c’è alcun infortunio”. Djokovic ha voluto eliminare qualsiasi alibi, assumendosi completamente la responsabilità della sua prestazione opaca.

Il momento più illuminante dell’intera conferenza è arrivato quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi obiettivi per la stagione sulla terra rossa. “Roland Garros”, ha risposto senza esitazione. “Solo quello?”, ha insistito il giornalista. “Solo quello”, ha confermato con un sorriso che, per la prima volta, sembrava genuino. Una dichiarazione d’intenti cristallina che spiega perfettamente l’approccio mentale del numero uno del mondo in questa fase della stagione.

Prima di concludere, Djokovic ha voluto ribadire la sua delusione: “Mi aspettavo almeno di mettere in campo una prestazione decente. Non così. È stata orribile. Non avevo grandi aspettative, davvero. Sapevo che avrei avuto un avversario difficile e sapevo che probabilmente avrei giocato piuttosto male. Ma così male, non me l’aspettavo”.

Dopo la rimonta contro Francisco Cerúndolo (3-6, 6-0, 6-1) nel secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo, Carlos Alcaraz ha condiviso in conferenza stampa i segreti della sua metamorfosi in campo, rivelando l’evoluzione tattica che gli ha permesso di conquistare la sua prima vittoria nel prestigioso torneo monegasco.

L’aggressività come chiave di volta

“Ho cambiato completamente approccio iniziando a giocare in modo più aggressivo”, ha spiegato il fenomeno spagnolo, analizzando la svolta tra il primo e il secondo set. “Nel primo parziale cercavo solo di entrare nel match, trovare un buon ritmo e costruire scambi lunghi, ma questo mi ha penalizzato”.

Con la sincerità che lo contraddistingue, Alcaraz ha riconosciuto le difficoltà iniziali: “Ho commesso troppi errori all’inizio, permettendogli di dominare il gioco. Nel secondo set ho deciso di cambiare registro completamente, rispondendo più vicino alla linea di fondo, mettendo costante pressione sul suo servizio e cercando di dettare il ritmo in ogni scambio”.

Il numero 3 del mondo, che ha perso solo un game negli ultimi due set, ha offerto uno spaccato illuminante sulla complessità dell’adattamento alle diverse superfici: “Il passaggio alla terra battuta dopo tanto tempo è una sfida notevole. Qui a Monte-Carlo il servizio perde importanza rispetto all’erba o al cemento, quindi sapevo che avrei dovuto affrontare difficoltà nei miei turni di battuta. La chiave era mantenere la calma e perseverare”.

Il momento della svolta è arrivato proprio all’inizio del secondo set: “Salvare quelle palle break nel game d’apertura è stato determinante. Da quel momento ho iniziato a sentirmi davvero a mio agio, liberando il mio tennis naturale”.

La passione per la “terra rossa” e l’essenza del tennis

Interrogato su cosa gli fosse mancato maggiormente della stagione sulla terra battuta, Alcaraz ha rivelato un amore profondo per questa superficie: “Mi sono mancate le grandi battaglie, quelle che nascono quando il servizio perde centralità e ogni punto deve essere costruito. Sulla terra dobbiamo giocare praticamente tutti i punti, sviluppando scambi molto più articolati e complessi rispetto alle altre superfici”.

Con il sorriso che lo caratterizza, il fenomeno murciano ha aggiunto un tocco di freschezza alle sue riflessioni: “È vero che i lunghi scambi sporcano un po’ i calzini, ma è proprio questo che mi manca: la possibilità di vedere e praticare il tennis nella sua forma più pura. Su terra battuta si ammira il vero tennis, non solo potenti servizi o scambi brevissimi. Qui si vedono battaglie epiche, come quella di ieri con uno scambio di ben 48 colpi. È questa l’essenza che amo: osservare e vivere il tennis autentico su questa superficie magica”.

La sfida con Altmaier e il tabù finalmente sfatato

Guardando al prossimo ostacolo, il tedesco Daniel Altmaier, Alcaraz ha mostrato una lucida analisi tattica unita a un rispetto sincero: “Altmaier sta attraversando un momento di forma eccellente. Ha conquistato due vittorie significative dimostrando qualità di gioco elevate e in questo momento è pieno di fiducia. È un interprete particolarmente insidioso sulla terra battuta, una superficie che esalta perfettamente le caratteristiche del suo tennis”.

Con la maturità che lo contraddistingue nonostante la giovane età, lo spagnolo ha delineato la sua strategia: “Mi aspetto una battaglia intensa dove sarà fondamentale mantenere la concentrazione su ogni singolo punto e su ciascun colpo. Questa vittoria mi ha dato preziosi insegnamenti che intendo applicare per migliorare gli aspetti del mio gioco che oggi non hanno funzionato al meglio”.

In chiusura, Alcaraz non ha nascosto l’emozione per aver finalmente spezzato l’incantesimo di Monte-Carlo, l’unico Masters 1000 dove non aveva mai vinto un incontro: “Non voglio dire che fossi particolarmente nervoso per questa statistica, ma è indubbio che fosse una situazione anomala nella mia carriera. È uno dei pochissimi tornei importanti dove non avevo ancora lasciato il segno, quindi questa vittoria ha un sapore speciale”.

Con gli occhi che brillano di ambizione, ha concluso: “Monte-Carlo è un torneo magnifico dove ho sempre sognato di poter brillare. Quest’anno la prima vittoria rappresenta una liberazione, ma è solo l’inizio del percorso che spero possa portarmi lontano in questo scenario incantevole”.





Francesco Paolo Villarico