Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Medvedev avanza a fatica agli ottavi di finale. Alcaraz domina a Montecarlo, dopo un avvio shock, travolge Cerúndolo

L’inizio di Daniil Medvedev in questo Masters 1000 di Montecarlo 2025 è tutto fuorché convincente. Dopo aver salvato l’esordio contro Khachanov vincendo 6-4 nel terzo set, oggi il russo ha dovuto nuovamente faticare contro Alexandre Muller per assicurarsi un posto negli ottavi di finale.

Ancora una vittoria molto sofferta (7-6, 5-7, 6-2) per il tennista moscovita, che sta cercando di costruire fiducia su una superficie che sappiamo gli richiede sempre uno sforzo supplementare, anche se spesso non sembra particolarmente entusiasta di compiere questo sforzo.

Vedremo come andranno le cose ora contro De Minaur, che ha dovuto anch’egli gestire un terzo set contro Machac (3-6, 6-0, 6-3) nella stessa giornata.

Il percorso di Medvedev sulla terra rossa monegasca continua, ma le difficoltà incontrate nei primi due turni sollevano dubbi sulla sua capacità di andare fino in fondo in questo torneo, considerando che la terra battuta non è mai stata la sua superficie preferita.

Una vittoria che sa di liberazione per Carlos Alcaraz all’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2025. Dopo un inizio preoccupante, il numero 3 del mondo ha trovato il suo miglior tennis per sconfiggere l’argentino Francisco Cerúndolo con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-1, conquistando così il suo primo successo nel prestigioso torneo monegasco.

La partita sembrava inizialmente seguire il copione delle recenti prestazioni deludenti dello spagnolo. Nel primo set, nonostante un break ottenuto nel terzo game, Alcaraz è apparso insicuro e frenetico, perdendosi in una serie di errori non forzati dettati dall’ansia di cercare il colpo vincente a tutti i costi. Questa impazienza ha permesso a Cerúndolo, solido e costante, di infilare quattro giochi consecutivi e chiudere il parziale senza particolari difficoltà.

Ma quello che è successo nei due set successivi ha lasciato il pubblico di Montecarlo a bocca aperta. Come risvegliato da un torpore, il murciano ha completamente trasformato il suo tennis nel secondo set. Maggiore intensità nel movimento, atteggiamento positivo e una rinnovata disponibilità a lottare su ogni palla hanno segnato l’inizio di una rimonta travolgente. Nel terzo game Alcaraz ha sfoderato colpi di rara bellezza che hanno definitivamente spezzato la resistenza dell’argentino, volando letteralmente sul campo fino a chiudere il set con un impietoso 6-0.

A differenza di quanto accaduto recentemente a Doha contro Lehecka e a Indian Wells contro Draper, dove non era riuscito a mantenere il livello nel set decisivo dopo una buona reazione, questa volta Alcaraz ha confermato la sua ritrovata eccellenza anche nel terzo parziale. Ha coperto il campo alla perfezione, alternando sapientemente aggressività e consistenza, e ha mandato completamente in confusione mentale un Cerúndolo ormai privo di soluzioni tattiche. Il risultato è stato un netto 6-1 che ha messo il sigillo su una prestazione che, dopo il primo set, è stata semplicemente dominante.

Questa vittoria assume un significato particolare per Alcaraz, che non aveva mai brillato a Montecarlo e che arrivava al torneo con poche certezze dopo un periodo di risultati altalenanti. Il modo in cui ha saputo reagire alle difficoltà potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo per la sua stagione sulla terra battuta, superficie su cui cercherà di ritrovare il suo miglior tennis.

Nel prossimo turno lo spagnolo affronterà il tedesco Daniel Altmaier, con la rinnovata fiducia di chi sa di aver ritrovato il proprio gioco migliore proprio nel momento in cui contava davvero. Con un parziale complessivo di 12 giochi a 1 negli ultimi due set, Alcaraz ha lanciato un chiaro messaggio a tutti i rivali.

