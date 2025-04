L’Atkinsons Monza Open 25 perde Cinà ma scopre l’altro teenager Jacopo Vasamì: è la sua prima vittoria Challenger

Dall’amarezza alla gioia, nel giro di 90 minuti. Non è la durata di un incontro di calcio, ma quanto è passato – su per giù – tra l’eliminazione dall’Atkinsons Monza Open 25 del grande atteso Federico Cinà e lo splendido successo del suo coetaneo Jacopo Vasamì, talento romano classe 2007 capace di ottenere sulla terra battuta del Villa Reale Tennis la prima vittoria in carriera in un torneo Challenger. L’aveva già sfiorata la scorsa settimana a Barletta, mancando un match-point al debutto assoluto a livello ATP, ma ha dovuto attendere soli sette giorni in più grazie al successo per 6-3 6-4 contro il britannico Paul Jubb, in un duello condotto da giocatore navigato. Avanti sin dall’inizio, Vasamì – attualmente numero 8 del ranking mondiale juniores, mentre fra i “pro” entrerà nei primi 1.000 dopo Monza – ha giocato una partita quasi perfetta, raccogliendo tanto col servizio mancino e scaldando a suon di colpi vincenti un Centrale pienissimo. “È stata un’ottima partita – ha detto il 17enne azzurro -, in un bel contesto. Sono riuscito a tenere alta l’attenzione ei rimpianti per la sconfitta della scorsa settimana mi hanno dato una motivazione extra. Sentivo di poter essere già competitivo a questi livelli, ma ho voluto aspettare il momento giusto per fare il salto fra i professionisti, così da arrivare nelle condizioni ideali. È stata la scelta corretta e mi auguro di continuare così, già a partire dal match di secondo turno”. Lo giocherà giovedì contro la promessa spagnola Martin Landaluce, classe 2006, passato comodamente sul lucky loser Bertola. Un rivale – il prossimo – che Vasamì conosce bene: entrambi sono cresciuti alla Rafa Nadal Academy di Manacor.

Come accennato, è invece subito terminato il torneo di Federico Cinà, che ha pagato a caro prezzo l’accoppiamento col belga Raphael Collignon, numero 91 del ranking Atp e prima testa di serie dell’Atkinsons Monza Open 25. I traguardi tagliati di recente dal baby talento siciliano facevano sognare l’impresa, invece il rivale ha saputo tenerlo sempre a distanza e ha concesso gran poco, raccogliendo un meritato successo per 6-2 6-4 in 78 minuti. Una vittoria che ribadisce la seria candidatura di Collignon per il successo finale: non è il favorito soltanto secondo il ranking ATP, ma anche a giudicare da quanto mostrato al debutto. Oltre a Vasamì, per l’Italia ha superato il primo turno anche Enrico Dalla Valle, che si aggiunge a Matteo Gigante e Federico Arnaboldi promossi lunedì. Il ravennate, passato dalle qualificazioni, ha regolato in tre set (6-2 6-7 6-3) lo svizzero Mika Brunold e giovedì se la vedrà con il ceco Dalibor Svrcina, che dopo il titolo a Barletta si è presentato in Lombardia battendo in tre set Radu Albot. Eliminato l’altro azzurro qualificato Andrea Picchione (3-6 7-6 6-4 in favore del francese Luca Van Assche) così come il numero 2 del tabellone Nishesh Basavareddy e il numero 3 Thiago Seyboth Wild, battuti rispettivamente da Vitaliy Sachko e Mili Poljicak. Due sorprese a metà: quando il livello medio è così omogeneo, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Mercoledì al Villa Reale Il tennis si parte alle 10, su tre campi. Nel programma quattro incontri del secondo turno del singolare e sette sfide di doppio che si allineeranno ai quarti il tabellone di specialità. Il clou nel secondo match di giornata sul Centrale, con la sfida fra il brianzolo Federico Arnaboldi e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, quinta testa di serie.

RISULTATI

Singolare. Primo turno : Mili Poljicak (Cro) b. Thiago Seyboth Wild (Bra) 6-3 6-4, Arthur Gea (Fra) n. Dimitar Kuzmanov (Bul) 7-6 6-4, Luca Van Assche (Fra) n. Andrea Picchione (Ita) 3-6 7-6 6-4, Raffaello Collignon (Bel) n. Federico Cinà (Ita) 6-2 6-4, Jacopo Vasamì (Ita) n. Paul Jubb (Gbr) 6-3 6-4, Enrico Dalla Valle (Ita) n. Mika Brunold (Sui) 6-2 6-7 6-3, Federico Coria (Arg) n. Daniel Evans (Gbr) 4-6 6-1 6-2, Filip Misolic (Aut) n. Sumit Nagal (Ind) 6-2 1-0 ritiro, Vitaliy Sachko (Ukr) b. Nishesh Basavareddy (Usa) 3-6 6-1 6-4, Dalibor Svrcina (Repubblica Ceca) n. Radu Albot (Mda) 7-5 4-6 6-4, Martin Landaluce (Esp) n. Remy Bertola (Sui) 6-1 6-4.

Doppio. Primo turno : Merino/Negritu (Per/Ger) b. Fellin/Mirarchi (Ita/Ita) 6-3 6-1.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 25 DAL VIVO – L’ingresso ai campi del Villa Reale Tennis sarà gratuito fino a venerdì 11 aprile compreso, mentre i biglietti per semifinali (sabato 12) e finale (domenica 13) sono già esauriti.

Center Court – ore 10:00

Raphael Collignon vs Khumoyun Sultanov

Juan Manuel Cerundolo vs Federico Arnaboldi

Luca Van Assche vs Mili Poljicak

Alexandru Jecan / Khumoyun Sultanov vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner

Court 1 – ore 10:00

Marco Bortolotti / Victor Cornea vs Sander Arends / Luke Johnson

Arthur Gea vs Jan Choinski

Patrik Niklas-Salminen / David Pichler vs Filippo Romano / Jacopo Vasami

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Radoslav Shandarov / Vasil Shandarov

Court 2 – ore 10:00

Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop vs Kelsey Stevenson / Augusto Virgili

Francesco Maestrelli / Dalibor Svrcina vs Liam Hignett / James Mackinlay

Matej Vocel / Szymon Walkow vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth