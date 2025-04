Berrettini festeggia a Monte-Carlo: “Sono orgoglioso di come ho ribaltato il match contro Zverev” (conferenza stampa integrale e video partita con il famosco scambio da 48 colpi)

Dopo una straordinaria vittoria contro Alexander Zverev al Masters 1000 di Monte-Carlo, Matteo Berrettini ha condiviso le sue emozioni in conferenza stampa, sottolineando quanto sia stato importante per lui questo successo.

La conferenza stampa



“Sono davvero felice, davvero orgoglioso di come ho ribaltato il match”, ha dichiarato Berrettini. “Non mi sentivo al meglio della forma, soprattutto nel primo set, e devo dire che Sascha stava giocando un tennis di altissimo livello. Per ribaltare la situazione, ho dovuto spingere forte, soprattutto mentalmente, dicendomi di credere nei miei colpi e nel mio tennis e semplicemente godermi la battaglia”.

Il supporto del pubblico italiano presente in massa a Monte-Carlo si è rivelato fondamentale per il tennista romano: “È molto importante per noi, per tutti gli italiani. Penso che sia speciale. Mi ha davvero aiutato e in alcuni momenti ho anche cercato di farli gridare ancora più forte. È come se ti desse energia, soprattutto quando sei stanco”.

Berrettini ha anche ricordato un momento difficile vissuto proprio a Monte-Carlo tre anni fa: “Mi sono infortunato qui e il giorno dopo ero a letto perché non potevo muovermi. Avevo molto male agli addominali. Ogni volta che starnutivo o tossivo, era davvero doloroso. Giocavano sul campo centrale e potevo sentirli dal mio appartamento. Quella giornata è stata davvero difficile. Era come se mi dicessi che ora avrei potuto godermela, ora li avrei fatti gridare per me, ed è anche grazie a questo che ho trovato questa energia nel terzo set”.

Parlando della battaglia mentale vinta nel terzo set, Berrettini ha spiegato: “Penso che per il mio modo di giocare, fin da quando ero bambino, ho sempre giocato partite molto serrate. Ad esempio, non perdevo molti game al servizio, ma allo stesso tempo non riuscivo a prenderne molti all’avversario. Mi è quindi capitato di vincere molte partite 7-6 al quinto set, 7-6 al terzo set, 7-5 al terzo set. Mi piace giocare in questi momenti, e credo di aver avuto un discreto successo nella mia carriera”.

Il tennista ha riconosciuto che i periodi di inattività avevano inciso sulla sua fiducia: “Ovviamente, quando non si gioca e si perde un po’ di ritmo e soprattutto di fiducia, può capitare di perdere queste partite. Ma per come mi sento in questo momento durante le partite, soprattutto la gioia, la gioia della battaglia, mi dicevo di godermi la sfida, questo aiuta a fare ciò che serve e a mostrare coraggio nei momenti giusti”.

Berrettini ha dimostrato la sua ritrovata solidità mentale: “Il fatto che sia riuscito a riprendere il suo servizio dopo aver perso il mio in modo abbastanza brutto, significa che mentalmente sono solido e sono pronto per la battaglia. È qualcosa che richiede lavoro, ma anche cuore. Ne sono davvero orgoglioso”.

La partita



Quando gli è stato chiesto della performance del suo avversario, considerando che Zverev aveva dichiarato di aver giocato “terribilmente male” dopo essere stato breakkato nel secondo set, Berrettini ha offerto la sua visione: “Non è mai facile essere lucidi dopo un match, una sconfitta difficile, ma devo dire che nel primo set stava davvero giocando un tennis di alto livello ed era molto aggressivo. Poi penso che quando mi ha visto diventare più aggressivo e credere di più nei miei colpi, ha iniziato a perdere un po’ di terreno. È quello che ho sentito, che la dinamica era cambiata”.

Lo scambio da 48 colpi



Il romano ha concluso: “Da quel momento, si poteva davvero dire che le cose si erano ribaltate. Ecco perché mi ha un po’ sorpreso all’inizio. Normalmente, sarebbe stato un po’ più passivo cercando di avanzare nel campo. Invece, ha iniziato in modo molto aggressivo sin dall’inizio. Quindi non penso che il livello fosse cattivo. Penso solo che abbia un po’ cambiato il suo modo di giocare. E che è dovuto anche a quello che ho fatto io, il tennis dipende anche dalla mente”.





Da Monte Carlo, il nostro inviato Enrico Milani