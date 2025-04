ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (08 Aprile 2025)

Saranno otto gli italiani che scenderanno in campo per gli ottavi di finale del secondo dei sei Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Oggi, hanno passato il turno la testa di serie numero 9 Alessandro Pecci (6-4, 6-1 sul qualificato Matteo Mesaglio), Niccolò Catini (7-6, 6-2 sul qualificato Giuseppe La Vela), Samuele Pieri (6-3, 7-6 sul lucky loser Daniele Minighini) e il qualificato Luciano Carraro (6-2, 6-3 su Federico Bondioli).

Con loro, agli ottavi di finale Giovanni Oradini, Gianmarco Ferrari, Lorenzo Carboni e Raul Brancaccio (numero 8 del seeding e in tabellone grazie a una wild card), che hanno vinto i loro match nell’esordio di lunedì.

Sconfitte per i qualificati Ianni Miletich (6-3, 2-6, 6-3 dal romeno Luca Preda), Gian Matias Di Natale (7-6, 6-7, 6-3 dall’indiano Manas Dhamne), Michele Ribecai (6-4, 6-1 dallo spagnolo Carlos Sanchez Jover, numero 3 del seeding) e la wild card Juan Cruz Martin Manzano (6-0, 6-2 dal belga Gauthier Onclin, testa di serie numero 1).

Domani, negli ottavi di finale, Oradini se la vedrà con Dhamne, Catini con il davisman svizzero Dominic Stricker (numero 4 del torneo), Pieri con Sanchez Jover, Carboni con l’olandese Guy Den Ouden (numero 2), mentre saranno match tutti tricolore Pecci-Carraro e Brancaccio-Ferrari.

Si sono concluse le qualificazioni del torneo femminile, con due italiane che hanno strappato il pass per il tabellone principale: Viola Turini (che si è impostata con un doppio tie-break sulla tedesca Chantal Sauvant) e Noemi Basiletti (7-5, 6-3 su Camilla Gennaro)

Salutano il torneo Vittoria Paganetti (6-2, 6-3 dalla francese Jenny Lim) ed Eleonora Alvisi (1-6, 6-2, 10-5 dalla statunitense Mia Horvit).

Nel main draw, buona la prima per la wild card Alessandra Mazzola, che ha superato 6-4, 6-1 Tatiana Pieri, mentre hanno perso all’esordio Beatrice Ricci (7-6, 6-3 dalla spagnola Ariana Geerlings) e la wild card Federica Sacco (6-3, 6-1 dall’ucraina Anastasiia Sobolieva, numero 1 del torneo).

Esordiranno domani la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone, Federica Urgesi e Sofia Rocchetti.