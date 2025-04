Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Mercoledì 09 Aprile 2025. In campo Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli e Bole-Vavassori nel doppio

Court Rainier III – ore 11:00

Daniel Altmaier vs Richard Gasquet

Francisco Cerundolo vs Carlos Alcaraz

Novak Djokovic vs Alejandro Tabilo

Daniil Medvedev vs Alexandre Muller

Court Des Princes – ore 11:00

Jiri Lehecka vs Lorenzo Musetti

Andrey Rublev vs Gael Monfils

Roberto Bautista Agut vs Casper Ruud

Valentin Vacherot vs Grigor Dimitrov

Court EA de Massy – ore 11:00

vs Alejandro Davidovich Fokina

Flavio Cobolli vs (Non prima 13:00)

vs Alex de Minaur

Rohan Bopanna / Ben Shelton vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Court 9 – ore 11:00

Nuno Borges vs Pedro Martinez

Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Julian Cash / Lloyd Glasspool (Non prima 13:00)

vs Alexei Popyrin

Court 11 – ore 13:00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Romain Arneodo / Manuel Guinard

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul