Ruud punta al trofeo monegasco: “Ho l’ambizione e la fiducia per vincere qui”. Djokovic rivela: “Seguo il tennis, ma a modo mio”. Medvedev supera i crampi e avanza nel torneo (Video)

Ruud punta al trofeo monegasco: “Ho l’ambizione e la fiducia per vincere qui”

Casper Ruud guarda con rinnovato ottimismo alla stagione sulla terra rossa, superficie che esalta le sue qualità e che rappresenta per lui il periodo più atteso dell’anno. Il norvegese, arrivato in finale al Masters 1000 di Montecarlo nella passata edizione, non nasconde le sue ambizioni per il prestigioso torneo del Principato.

“Ho piena fiducia di poter esprimere il mio miglior tennis e conquistare questo torneo,” ha dichiarato Ruud con una determinazione che traspare da ogni parola. “L’ambizione che sento per trionfare qui è esattamente quella necessaria per diventare campione in un evento di questo calibro.”

Per il numero 8 del ranking mondiale, Montecarlo rappresenta l’occasione perfetta per ribadire le sue credenziali di specialista della terra battuta, superficie su cui ha conquistato otto dei suoi dieci titoli ATP. La finale raggiunta lo scorso anno gli ha dato la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli anche nei tornei più prestigiosi della stagione sul “rosso” (è stato anche due volte finalista al Roland Garros nel 2022 e 2023 e semifinalista lo scorso anno a Parigi).

Djokovic rivela: “Seguo il tennis, ma a modo mio”

Una domanda ricorrente tra gli appassionati riguarda quanto i campioni seguano le partite dei colleghi. Durante il Media Day del Masters 1000 di Montecarlo 2025, Novak Djokovic ha offerto uno spaccato delle sue abitudini da spettatore di tennis.

“Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, seguo molto da vicino ciò che accade nel circuito,” ha spiegato il campione serbo. “Tuttavia, a meno che non si tratti di un grande incontro o che sia coinvolto un tennista del mio paese, di solito mi limito a guardare i riassunti delle partite.” Djokovic ha poi aggiunto con un sorriso: “Sono molto impegnato con varie questioni, come la famiglia, e questo influisce sul tempo che posso dedicare a guardare il tennis.”

Medvedev supera i crampi e avanza nel torneo

Dramma e sofferenza sportiva hanno caratterizzato la vittoria di Daniil Medvedev contro il connazionale Karen Khachanov. Il russo è stato colpito da severi crampi alla gamba sinistra proprio durante il game decisivo dell’incontro, un momento critico che avrebbe potuto compromettere l’esito della partita.

Con una determinazione encomiabile, Medvedev è riuscito a stringere i denti e a chiudere l’incontro, crollando però immediatamente dopo aver conquistato l’ultimo punto. Le immagini del numero 4 del mondo che richiede l’intervento urgente del fisioterapista e i suoi evidenti segni di dolore mentre veniva trattato a bordo campo hanno fatto il giro dei social media.

Resta ora da vedere se questo problema fisico influenzerà il suo cammino nel torneo, con Medvedev che dovrà recuperare rapidamente per affrontare il prossimo turno con le energie necessarie per continuare la sua corsa.

Ouchhh 😖 Medvedev calls for the physio after his match, struggling with intense thigh cramps!@DaniilMedwed #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/XuVNPC6L4a — Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2025

Billie Jean King nella Walk of Fame: una pioniera che continua a fare storia

Una celebrazione che trascende il tennis si è svolta lunedì a Hollywood, dove Billie Jean King ha scritto un nuovo capitolo della sua leggendaria carriera diventando la prima donna a ricevere una stella sulla Walk of Fame nella categoria dell’intrattenimento sportivo.

Alla cerimonia, arricchita dalla presenza di celebrità del calibro di Magic Johnson e Jamie Lee Curtis, la King ha ricevuto un riconoscimento che celebra non solo i suoi straordinari risultati sportivi, ma anche il suo impatto rivoluzionario sulla società.

Vincitrice di 39 titoli del Grande Slam (12 in singolare, 16 in doppio e 11 in doppio misto), Billie Jean King è stata molto più di una campionessa: ha cambiato per sempre il volto del tennis femminile, ha fondato la WTA nel 1973 e continua, a 80 anni, a essere in prima linea nella battaglia per l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne.

Questo riconoscimento sulla Walk of Fame è l’ennesima testimonianza di come la sua influenza abbia oltrepassato i confini dello sport, facendo di Billie Jean King un’icona culturale la cui eredità continuerà a ispirare generazioni di atleti e attivisti. Come ha sintetizzato perfettamente la cerimonia: Brava, Billie Jean!





Francesco Paolo Villarico