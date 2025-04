Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Tsitsipas soffre ma avanza a Monte Carlo, anche Draper e Tiafoe agli ottavi. Borges avanza a Montecarlo: la miglior vittoria in carriera arriva contro Rune

Stefanos Tsitsipas, numero otto mondiale e tre volte campione a Monte Carlo, ha iniziato la difesa del titolo con una vittoria più sofferta del previsto.

Il tennista greco ha dovuto ricorrere al terzo set per sconfiggere Jordan Thompson con il punteggio di 4-6, 6-4 e 6-2 dopo due ore di gioco.

Tsitsipas, che avanza agli ottavi di finale, attenderà ora l’esito della sfida tra Pedro Martinez e Nuno Borges.

Anche Jack Draper è approdato agli ottavi di finale. Il numero sei mondiale ha iniziato la stagione sulla terra battuta in modo devastante, dopo aver travolto Marcos Giron con un doppio 6-1.

Da segnalare anche la prestazione di Frances Tiafoe che in meno di 48 ore ha viaggiato da Houston a Monte Carlo senza accusare il jet lag. Big Foe è sopravvissuto a una grande battaglia contro Miomir Kecmanovic, trionfando con il punteggio di 6-2, 5-7 e 7-6(5).

Nuno Borges ha conquistato il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, ottenendo la miglior vittoria della sua carriera in termini di ranking, con il privilegio di giocare sul Campo Centrale del prestigioso torneo monegasco. Il numero uno portoghese, 43° nella classifica mondiale maschile, si è mostrato implacabile e ha approfittato del malessere di Holger Rune (12°) per superare il danese in un duello abbreviato.

Il tennista di Maia controllava in modo assoluto la partita con i parziali di 6-2 e 3-0, in appena 45 minuti, quando Rune ha deciso che non poteva continuare a giocare. Il nordico aveva chiamato il medico alla fine del primo set, lamentando di essere malato negli ultimi giorni, e ha finito per confermare il ritiro quando Borges ha sigillato il 3-0 nel secondo parziale.

Borges stava disputando un incontro pulito e concentrato, facendo la sua parte verso quello che si è rivelato il miglior successo della sua carriera in termini di ranking. Ha superato il risultato ottenuto con la vittoria su Grigor Dimitrov agli Australian Open 2024, quando il bulgaro era classificato al 13° posto. Ora, il portoghese affronterà lo spagnolo Pedro Martínez (51°), che ha battuto Lorenzo Sonego (41°) per 6-4, 1-6 e 6-2.

🎾 🎾 🎾 🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo Monaco





Terra battuta 🏆

MASTERS 1000 👨

1°-2° TURNO ☀️ Previsioni meteo Monte Carlo, 08 Aprile 2025 13°C min. 8°C

Court Rainier III – ore 11:00

Nicolas Jarry vs Grigor Dimitrov



Holger Rune vs Nuno Borges



Alexander Zverev vs Matteo Berrettini



Jordan Thompson vs Stefanos Tsitsipas



Court Des Princes – ore 11:00

Lorenzo Sonego vs Pedro Martinez



Dusan Lajovic vs Flavio Cobolli (Non prima 13:00)



Tallon Griekspoor vs Arthur Fils



Jack Draper vs Marcos Giron



Court EA de Massy – ore 11:00

Alexei Popyrin vs Ugo Humbert



Tomas Martin Etcheverry vs Corentin Moutet



Frances Tiafoe vs Miomir Kecmanovic (Non prima 16:00)



Jamie Murray / Rajeev Ram vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



Court 9 – ore 11:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Matthew Ebden / John Peers



Roberto Bautista Agut vs Brandon Nakashima (Non prima 13:00)



Tomas Machac vs Sebastian Baez



Court 11 – ore 11:00

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Robert Galloway / Jackson Withrow



Alex de Minaur / Jan-Lennard Struff vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni