ITF Saragozza e Bellinzona: I Main Draw

ITF SARAGOZZA(Esp 100k terra)

[1] Maiar Sherif ahmed abdelaziz vs TBD

Veronika Erjavec vs Carlota Martinez cirez

Irene Burillo vs TBD

[6] Anastasia Zakharova vs TBD

[4] Chloe Paquet vs Andrea Lazaro garcia

Andrea Palazon vs Barbora Palicova

Leyre Romero gormaz vs Nicole Fossa huergo

Tamara Korpatsch vs [8] Elsa Jacquemot

[5] Varvara Lepchenko vs TBD

Marina Bassols ribera vs TBD

Angela Fita boluda vs Kaitlin Quevedo

[3] Yuliia Starodubtseva vs TBD

[7] Victoria Jimenez kasintseva vs Celia Anson sanchez

Amandine Hesse vs TBD

Nina Stojanovic vs Aliona Bolsova

[2] Olivia Gadecki vs TBD

[1] Maria Lourdes Carlevs Elizabeth MandlikTiantsoa Sarah Rakotomanga rajaonahvs Nao HibinoTyra Caterina Grantvs Jessica Pieri[5] Kathinka Von deichmannvs TBD

[4] Solana Sierra vs Laura Samson

Tina Nadine Smith vs TBD

Camilla Rosatello vs Leonie Kung

Ekaterina Makarova vs [7] Selena Janicijevic

[6] Sara Saito vs Chelsea Fontenel

Katerina Tsygourova vs TBD

Jenny Duerst vs TBD

[3] Panna Udvardy vs TBD

[8] Astra Sharma vs TBD

Lois Boisson vs TBD

Dalila Jakupovic vs TBD

Marie Benoit vs [2] Leolia Jeanjean