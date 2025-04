Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Martedì 08 Aprile 2025. Di nuovo in campo Matteo Berrettini. Al via anche Cobolli e Sonego ed il doppio Bole-Vava

Court Rainier III – ore 11:00

Nicolas Jarry vs Grigor Dimitrov

Holger Rune vs Nuno Borges

Alexander Zverev vs Matteo Berrettini

Jordan Thompson vs Stefanos Tsitsipas

Court Des Princes – ore 11:00

Lorenzo Sonego vs Pedro Martinez

Dusan Lajovic vs Flavio Cobolli (Non prima 13:00)

Tallon Griekspoor vs Arthur Fils

Jack Draper vs Marcos Giron

Court EA de Massy – ore 11:00

Alexei Popyrin vs Ugo Humbert

Tomas Martin Etcheverry vs Corentin Moutet

Frances Tiafoe vs Miomir Kecmanovic

Jamie Murray / Rajeev Ram vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin

Court 9 – ore 11:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Matthew Ebden / John Peers

Roberto Bautista Agut vs Brandon Nakashima (Non prima 13:00)

Tomas Machac vs Sebastian Baez

Court 11 – ore 11:00

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Robert Galloway / Jackson Withrow

Alex de Minaur / Jan-Lennard Struff vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

Rohan Bopanna / Ben Shelton vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori