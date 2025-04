Masters 1000 Monte Carlo: buon esordio di Berrettini, doma Navone e si “regala” Zverev

Non sbaglia l’entrata in scena Matteo Berrettini che doma in due set 6-4 6-4 l’argentino Mariano Navone, 70 del ranking, ma con un best alla 29esima posizione nel giugno scorso. Nonostante la classifica forse uno dei peggiori avversari per un primo turno sulla terra battuta. Proveniente dalla qualificazioni Navone è uno specialista della terra rossa dove ha disputato le uniche due finali ATP. Le condizioni di gioco non ottimali, freddo umido e terra pesante non potevano che favorire un mastino come Navone. Instancabile da fondo, costringe gli avversari a giocare sempre un colpo in più. Mai un back, né una palla corta, ma un lottatore estremo che non regala niente. Ogni quindici da lottare e da conquistare.

Oggi le armi migliori di Matteo servizio e dritto erano come spuntate sulla superficie lenta del Court des Princes, determinato e concentrato su ogni scambio Berrettini è stati lì a lottare su ogni palla, senza cercare la soluzione facile, accettando umilmente di vedere che Navone rispondeva anche ad un servizio a 220 km/h. Una partita con tanti punti positivi per il prossimo turno anche se l’avversario sarà Alexander Zverev il numero due del mondo.

Berrettini è partito al rallentatore con tre palle break annullate nel gioco d’apertura, poi quando il braccio ha cominciato a scaldarsi, ha costretto Navone a visitare tutti gli angoli del campo. Purtroppo dal servizio non sono venuti tanti punti diretti causa la terra lenta di questi giorni senza sole, ma forse è stato un bene per mettere a punto dritto e rovescio da fondo e la consistenza degli scambi. A parte il dritto sempre devastante, Berrettini è migliorato anche dal lato del rovescio. Il back è sempre la rasoiata che rimbalza ad un centimetro da terra, mentre il rovescio a due mani è più profondo e lavorato. Certo non partono vincenti, ma una più lunga che gli da tempo di spostarsi sul dritto.

Valutazione molto positiva, per l’atteggiamento ed il carattere dimostrato anche quando in un momento di calo, sul 4-1 e doppio break ha lasciato all’argentino due giochi di servizio, non si perso d’animo, ma ha saputo subito ritrovare il livello per chiudere set e partita. Mercoledì la sfida con Zverev, mission difficile, ma non impossibile.

1. set

Serve Navone che mette la prima a 196 km/h 15-0. Bene con il dritto Matteo 15 pari. Il Martello inizia a colpire. Palla break. Rovescio vincente. Parità, Navone tiene il servizio 1-0. Matteo alla battuta, 211 km/h, ma Navone è on fire. Tre palle break. Servizio e dritto per la prima. Berrettini prima 220 km/h, Parità. Navone veramente tosto. Ancora parità. Il servizio di Berrettini buca la terra 1-1. Si gioca ad un ritmo indiavolato Navone in difficoltà 15-30. Il dritto di Berrettini fa male. Due palle break. Disegna il campo Matteo. Break 2-1. Stecca lo smash Matteo 0-30. Recupera una smorzata Navone. Due palle break. Doppio fallo 2-2. Cede un solo quindici Navone 3-2. A rete Berrettini 15-0. Servizio e dritto 30-0. Doppio fallo il solo punto conquistato da Navone 3-3. Scambi veloci ad alta intensità 30 pari. Palla break per l’azzurro. Dritto in rete. Parità. Nuova palla break. Stop volley da antologia. Break 4-3. Berrettini al servizio con palle nuove. Inizia bene l’ex numero 6 del mondo 15-0. Smorzata vincente 30-0. Navone non molla uno scambio 30 pari. Due prime per il romano, break confermato 5-3. Navone tiene il servizio 5-4. Momento della verità per Matteo. Doppio fallo. Dritto impreciso 0-30. Ace 15-30. Dritto vincente 30 pari. Navone risponde bene e Berrettini affossa il rovescio in rete. Palla break. Lungolinea imprendibile, parità. Set-point. Falso rimbalzo esce il back dell’italiano. Parità. Smorzata e lob, set-point numero due. Scambio ad alta intensità, Navone non regge i missili di dritto. Primo set Berrettini 6-4.

2. set

Navone alla battuta e subito in difficoltà 0-30. IL nastro non aiuta Berrettini 30 pari. Scambio infinito, Matteo ha la meglio. Palla break. Non tiene il ritmo Navone Break 0-1. Cede un quindici, ma conferma il break Berrettini 2-0. Navone bene con la prima 2-1. Poco incisivo da fondo, in difficoltà Berrettini 15-30. Passante da urlo 30 pari. Altro vincente sulla palla corta dell’argentino 40-30. Dritto vincente di navone. Parità. Volée vinte del romano, ed ace break riconfermato 3-1. Inizia bene Matteo che mette in difficolta Navone 0-30. Dritto in rete dell’argentino 0-40, tre palle break. Rovescio in rete e se ne va la prima. Fucilata di dritto di Matteo. Doppio break 4-1. Rovescio in rete per il finalista di Wimbledon 2022, 0-15. Palla corta per rimediare 15 pari. A rete per la pima volta Navone che pasticcia 30-15. Regala lo smash Matteo 30 pari. Dritto fuori, palla break. Altro dritto in corridoio, Navone accorcia 2-4. Leggero calo di Berrettini, ma anche Navone ci mette del suo. Parità. L’argentino comunque tiene il servizio e torna vicino 3-4. Ancora un doppio fallo del romano 0-15. Smash vincente di Navone 0-30. Prima vincente 15-30. Dritto sul nastro due palle break. Palla corta in rete. Navone completa la rimonta 4-4. Serve Navone che perde il primo scambio 0-15. Dritto in rete dell’argentino 0-30. Matteo incisivo con il dritto 0-40 tre palle break. A rete Navone che annulla la prima. Dritto fuori e se ne va la seconda. Servizio e dritto. Parità. Doppio fallo, palla break numero quattro. Scambio durissimo, Berrettini mette all’angolo Navone. Break 5-4. Il vincitore della Davis 2024, serve per il match. Navone aggressivo 0-30. Errore dell’argentino 15-30. Rovescio in rete 30 pari. Prima a 217 km/h. Match point. Ancora un servizio vincente Berrettini al secondo turno 6-4 6-4.

Mariano Navone vs Matteo Berrettini



ATP Monte-Carlo Mariano Navone Mariano Navone 4 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistica Navone 🇦🇷 Berrettini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 209 235 Ace 0 2 Doppi falli 2 4 Prima di servizio 43/66 (65%) 44/69 (64%) Punti vinti sulla prima 24/43 (56%) 29/44 (66%) Punti vinti sulla seconda 9/23 (39%) 9/25 (36%) Palle break salvate 6/11 (55%) 4/7 (57%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 171 201 Punti vinti sulla prima di servizio 15/44 (34%) 19/43 (44%) Punti vinti sulla seconda di servizio 16/25 (64%) 14/23 (61%) Palle break convertite 3/7 (43%) 5/11 (45%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 2/7 (29%) 7/9 (78%) Vincenti 12 19 Errori non forzati 29 35 Punti vinti al servizio 33/66 (50%) 38/69 (55%) Punti vinti in risposta 31/69 (45%) 33/66 (50%) Totale punti vinti 64/135 (47%) 71/135 (53%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 199 km/h (123 mph) 225 km/h (139 mph) Velocità media prima 179 km/h (111 mph) 208 km/h (129 mph) Velocità media seconda 153 km/h (95 mph) 168 km/h (104 mph)





Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani