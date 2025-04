Il miracolo di Houston: Brooksby, dalle qualificazioni al titolo con match point annullati (Video)

Jenson Brooksby ha conquistato il suo primo titolo nel circuito ATP in grande stile questa settimana al Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship di Houston. Partito come wild card nelle qualificazioni, il 24enne americano ha completato la sua cavalcata domenica con una vittoria in finale per 6-4, 6-2 contro la testa di serie numero 2 e campione in carica Frances Tiafoe.

La strada verso il titolo è stata tutt’altro che semplice per Brooksby, che ha dovuto salvare match point in ben tre incontri durante il torneo: uno nel primo turno di qualificazione, tre contro la testa di serie numero 3 Alejandro Tabilo nel secondo turno del tabellone principale e uno contro la prima testa di serie Tommy Paul in semifinale. Nonostante questo percorso accidentato, l’americano non ha lasciato alcun dubbio nella finale, offrendo una prestazione brillante.

“Grazie al mio team. Sin dalle qualificazioni, match point sotto,” ha dichiarato Brooksby durante la cerimonia di premiazione. “È stata un’esperienza piuttosto intensa, quindi grazie per essermi stati vicino, in ogni partita, ogni giorno qui per me.”

Nella finale, Tiafoe è riuscito a rimontare da 0-4 a 4-4 nel primo set, ma Brooksby ha rapidamente ripreso il controllo vincendo otto degli ultimi dieci game. Due dei punti più importanti del match sono stati vinti da Brooksby in modo spettacolare: ha chiuso il primo set mentre cadeva a terra eseguendo una perfetta volée di recupero, e successivamente ha piazzato un passante di rovescio in corsa per ottenere il break sul 4-2 nel secondo set.

Convertendo cinque delle sei palle break a disposizione Brooksby ha migliorato il suo bilancio a 3-0 negli scontri diretti contro il connazionale Tiafoe. I due finalisti sono emersi da un tabellone che ha visto tutti e otto i quarti di finale occupati da giocatori americani, la prima volta dal 1991 (torneo di Orlando) che gli statunitensi hanno occupato tutti gli otto posti ai quarti in un evento del circuito ATP.

“Il supporto è stato incredibile fin dal primo turno di qualificazione,” ha aggiunto Brooksby, che ora ha un bilancio di 3-3 contro giocatori Top 20 in questa stagione. “Grazie a tutti. Ho amato il vostro supporto qui ed è fantastico essere tornato in Texas.”

Entrato nel torneo al numero 507 del ranking ATP, Brooksby è diventato il terzo campione con il ranking più basso nella storia del circuito ATP (dal 1990). Grazie a questa vittoria, è salito di 335 posizioni fino al numero 172 del ranking ATP, avvicinandosi parzialmente rispetto a prima al suo best ranking di numero 33 del mondo raggiunto nel 2022.

Nel 2023, Brooksby si era sottoposto a interventi di artroscopia a entrambi i polsi nell’arco di tre mesi. Il suo ritorno alle competizioni è avvenuto quest’anno agli Australian Open.

I campioni ATP con il ranking più basso

– No. 777: Marin Cilic (Hangzhou 2024)

– No. 550: Lleyton Hewitt (Adelaide 1998)

– No. 507: Jenson Brooksby (Houston 2025)

– No. 355: Pablo Andujar (Marrakech 2018)

– No. 325: Fernando Gonzalez (Orlando 2000)

Mentre Brooksby è diventato il sesto campione per la prima volta in questa stagione nel circuito ATP, a Tiafoe è stato negato il quarto titolo a livello tour, portando il suo bilancio in finale a 3-7. L’anno scorso aveva perso contro Ben Shelton nella finale di Houston dopo aver battuto Tomas Martin Etcheverry nella finale del 2023.

Tiafoe puntava a diventare il quarto tennista a vincere più titoli nell’evento ATP 250 da quando si è trasferito a Houston nel 2001, dopo Andy Roddick (2001-02, 2005), Juan Monaco (2012, 2016) e Steve Johnson (2017-18).





Francesco Paolo Villarico