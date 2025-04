Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Medvedev supera Khachanov e avanza a Montecarlo dopo una maratona di quasi tre ore. Fuori Shelton (Video)

Daniil Medvedev ha ritrovato il sorriso dopo la precoce uscita di scena a Miami, vincendo un combattutissimo incontro d’esordio sulla terra rossa del Rolex Monte-Carlo Masters contro Karen Khachanov.

Il 29enne russo, recentemente uscito dalla Top 10 della classifica ATP dopo il risultato negativo in Florida, ha mostrato tenacia, riuscendo a reagire dopo aver sciupato un vantaggio iniziale di 5-1 nel primo set e successivamente un altro vantaggio di 4-1 nel secondo parziale, perso proprio a favore del connazionale Khachanov, abile a prolungare gli scambi e a imporsi nei momenti decisivi.

Nel set conclusivo, Medvedev ha saputo trovare la giusta combinazione tra potenti colpi da fondo campo e intelligenti variazioni con palle corte, chiudendo l’incontro con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4 dopo due ore e 51 minuti di battaglia.

Medvedev, alla ricerca del suo primo titolo dopo quello ottenuto sulla terra agli Internazionali d’Italia nel 2023, si è preso così una rivincita personale su Khachanov, che lo aveva sconfitto proprio a Montecarlo lo scorso anno. Il bilancio negli scontri diretti tra i due russi vede ora Medvedev in netto vantaggio per 7-2.

Nel prossimo turno, Medvedev affronterà il francese Alexandre Muller, vittorioso sull’argentino Camilo Ugo Carabelli con il risultato di 6-4, 6-4.

Da segnalare anche il successo di Alejandro Davidovich Fokina, finalista nel Principato nel 2022, che ha superato lo statunitense Ben Shelton 6-7(2), 6-2, 6-1. Lo spagnolo ha già raggiunto due finali quest’anno, a Delray Beach e Acapulco.

Ugo Humbert, numero 20 del ranking ATP, è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Montecarlo a causa di un infortunio al dito (per il momento dal torneo di doppio).

La coppia Humbert-Musetti era attesa in campo nel pomeriggio di lunedì 7 aprile per affrontare il duo formato da Arthur Rinderknech e dal padrone di casa Valentin Vacherot. A seguito del ritiro del francese, l’organizzazione ha comunicato che i due verranno sostituiti dalla coppia composta da Matos e Vliegen.

🎾 🎾 🎾 🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo Monaco





Terra battuta 🏆

MASTERS 1000 👨

1° TURNO ☀️ Previsioni meteo Monte Carlo, 07 Aprile 2025 13°C min. 10°C

Court Rainier III – ore 11:00

Stan Wawrinka vs Alejandro Tabilo



ATP Monte-Carlo Stan Wawrinka Stan Wawrinka 6 5 5 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 1 7 7 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-5 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-2 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 df df 3-0 → 4-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Yunchaokete Bu vs Lorenzo Musetti



ATP Monte-Carlo Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 6 5 3 Lorenzo Musetti [13] Lorenzo Musetti [13] 4 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Bu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Daniil Medvedev vs Karen Khachanov



ATP Monte-Carlo Daniil Medvedev [9] Daniil Medvedev [9] 7 4 6 Karen Khachanov Karen Khachanov 5 6 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 df 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-1 → 4-1 K. Khachanov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Fabio Fognini vs Francisco Cerundolo



ATP Monte-Carlo Fabio Fognini Fabio Fognini 0 3 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 F. Cerundolo 15-0 40-0 ace 0-5 → 0-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Court Des Princes – ore 11:00

Jiri Lehecka vs Sebastian Korda



ATP Monte-Carlo Jiri Lehecka Jiri Lehecka 6 7 Sebastian Korda Sebastian Korda 3 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 4-4 → 4-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-2 → 3-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Gael Monfils vs Fabian Marozsan



ATP Monte-Carlo Gael Monfils Gael Monfils 4 6 6 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 1 1 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 G. Monfils 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Monfils 0-15 df 15-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Monfils 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Mariano Navone vs Matteo Berrettini



ATP Monte-Carlo Mariano Navone Mariano Navone 4 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Alejandro Davidovich Fokina vs Ben Shelton



ATP Monte-Carlo Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 6 6 6 Ben Shelton [11] Ben Shelton [11] 7 2 1 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 B. Shelton 0-15 0-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 B. Shelton 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 B. Shelton 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Shelton 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court EA de Massy – ore 11:00

Marcos Giron vs Denis Shapovalov



ATP Monte-Carlo Marcos Giron Marcos Giron 6 7 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 3 6 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 5-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier



ATP Monte-Carlo Felix Auger-Aliassime [16] Felix Auger-Aliassime [16] 6 3 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 7 6 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Alexandre Muller vs Camilo Ugo Carabelli



ATP Monte-Carlo Alexandre Muller Alexandre Muller 6 6 Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 4 4 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 15-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Muller 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 3-2 → 3-3 A. Muller 0-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Muller 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Rafael Matos / Joran Vliegen vs Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot



ATP Monte-Carlo Rafael Matos / Joran Vliegen Rafael Matos / Joran Vliegen 6 6 10 Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot 4 7 2 Vincitore: Matos / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 R. Matos / Vliegen 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 df 7-1 8-1 8-2 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 R. Matos / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Matos / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Matos / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 R. Matos / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Matos / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Matos / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Matos / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 R. Matos / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 4-3 R. Matos / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Matos / Vliegen 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Matos / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 9 – ore 11:00

Alex de Minaur / Jan-Lennard Struff vs Yuki Bhambri / Alexei Popyrin



ATP Monte-Carlo Alex de Minaur / Jan-Lennard Struff Alex de Minaur / Jan-Lennard Struff 5 7 10 Yuki Bhambri / Alexei Popyrin Yuki Bhambri / Alexei Popyrin 7 5 5 Vincitore: de Minaur / Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 A. de Minaur / Struff 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. de Minaur / Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Y. Bhambri / Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 A. de Minaur / Struff 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 Y. Bhambri / Popyrin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur / Struff 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Bhambri / Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 3-3 → 3-4 A. de Minaur / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. de Minaur / Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Struff 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. de Minaur / Struff 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Y. Bhambri / Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur / Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Y. Bhambri / Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 A. de Minaur / Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 Y. Bhambri / Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. de Minaur / Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur / Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Sander Gille / Jan Zielinski vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni (Non prima 12:30)



ATP Monte-Carlo Sander Gille / Jan Zielinski Sander Gille / Jan Zielinski 6 1 Maximo Gonzalez / Andres Molteni [8] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [8] 7 6 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Gille / Zielinski 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Gille / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Gille / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Sebastian Korda / Jordan Thompson vs Jack Draper / Tomas Machac