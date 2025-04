ITF Santa Margherita di Pula: Jessica Pieri in finale. Max Houkes vince il torneo maschile

E’ olandese il titolo maschile nel primo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

In finale, la testa di serie numero 3 Max Houkes ha superato 6-3, 7-5 in 2h15′ di gioco il davisman elvetico Dominic Stricker, numero 2 del tabellone.

Successo italiano in doppio, con la coppia testa di serie numero 2 Gianmarco Ferrari e Noah Perfetti che ha superato 6-3, 6-4 Alessio De Bernardis e Manuel Plunger.

Anche nel singolare femminile, c’è un’italiana in finale. E’ Jessica Pieri, che in 2h14′ di gioco la spunta 1-6, 6-3, 7-5 sulla spagnola Ariana Geerlings. A contenderle il titolo vi sarà l’austriaca Julia Grabher, testa di serie numero 6, che in semifinale ha regolato con un doppio 6-2 la favorita della vigilia, l’ellenica Despina Papamichail. La finale si disputerà domani, alle ore 10.

Il trofeo del doppio femminile parla giapponese. Yamazaki e Hikaru Sato, coppia numero 1 del tabellone, hanno conquistato il torneo spuntandola 7-5, 2-6, 10-4 in finale sulle sorelle Jessica e Tatiana Pieri ha già raggiunto una finale.

Oltre alla finale del singolare femminile, domani si disputeranno i match del primo turno delle qualificazioni maschili, valide per il secondo dei sei Itf Combined in programma.