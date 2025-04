Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nardi e Bellucci al via

🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Zizou Bergs vs Fabian Marozsan

Cameron Norrie vs (9) Mattia Bellucci

(2) David Goffin vs Yannick Hanfmann

Gabriel Diallo vs (12) Corentin Moutet

(3) Jaume Munar vs Daniel Altmaier

(WC) Pierre-Hugues Herbert vs (13) Aleksandar Vukic

(4) Mariano Navone vs Botic van de Zandschulp

Luca Nardi vs (11) Arthur Rinderknech

(5) Benjamin Bonzi vs (WC) Albert Ramos-Vinolas

(WC) Nicolai Budkov Kjaer vs (8) Yunchaokete Bu

(6) Camilo Ugo Carabelli vs Hugo Gaston

(PR) Borna Gojo vs (10) Hamad Medjedovic

(7) Francisco Comesana vs Laslo Djere

(WC) Dusan Lajovic vs (14) Alexander Bublik

Gabriel Diallovs Corentin MoutetDavid Goffinvs Yannick HanfmannDusan Lajovicvs Alexander BublikCameron Norrievs(Non prima 16:00)

Court Des Princes – ore 11:00

Jaume Munar vs Daniel Altmaier

Luca Nardi vs Arthur Rinderknech

Benjamin Bonzi vs Albert Ramos-Vinolas

Zizou Bergs vs Fabian Marozsan

Court EA de Massy – ore 11:00

Camilo Ugo Carabelli vs Hugo Gaston

Pierre-Hugues Herbert vs Aleksandar Vukic

Nicolai Budkov Kjaer vs Yunchaokete Bu

Francisco Comesana vs Laslo Djere

Court 9 – ore 13:00

Mariano Navone vs Botic van de Zandschulp

Court 11 – ore 13:00

Borna Gojo vs Hamad Medjedovic