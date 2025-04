Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone Principale. Sorteggio complicato per gli italiani, subito sfide toste. Brutto sorteggio per Matteo Berrettini. Già Zverev in caso di vittoria al primo turno. Fognini se vince trova Alcaraz

🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo – Tabellone Principale – parte alta – terra

(1) Alexander Zverev vs Bye

Qualifier vs Matteo Berrettini

Jiri Lehecka vs Sebastian Korda

Qualifier vs (13) Lorenzo Musetti

(10) Holger Rune vs Nuno Borges

Lorenzo Sonego vs Pedro Martinez

Jordan Thompson vs Giovanni Mpetshi Perricard

Bye vs (6) Stefanos Tsitsipas

(3) Novak Djokovic vs Bye

(WC) Stan Wawrinka vs Alejandro Tabilo

Jan-Lennard Struff vs (WC) Valentin Vacherot

Nicolas Jarry vs (15) Grigor Dimitrov

(9) Daniil Medvedev vs Karen Khachanov

Alexandre Muller vs Qualifier

Tomas Machac vs Sebastian Baez

Bye vs (8) Alex de Minaur

🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo – Tabellone Principale – parte bassa – terra

(5) Jack Draper vs Bye

Marcos Giron vs Denis Shapovalov

Tomas Martin Etcheverry vs Qualifier

Alejandro Davidovich Fokina vs (11) Ben Shelton

(14) Frances Tiafoe vs Miomir Kecmanovic

Alexei Popyrin vs Ugo Humbert

Roberto Bautista Agut vs Brandon Nakashima

Bye vs (4) Casper Ruud

(7) Andrey Rublev vs Bye

Gael Monfils vs Qualifier

Qualifier vs Flavio Cobolli

Tallon Griekspoor vs (12) Arthur Fils

(16) Felix Auger-Aliassime vs Qualifier

Matteo Arnaldi vs (WC) Richard Gasquet

(WC) Fabio Fognini vs Francisco Cerundolo

Bye vs (2) Carlos Alcaraz