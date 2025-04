Vendetta servita fredda: Darderi elimina Kopriva e approda in semifinale a Marrakech

Luciano Darderi vola in semifinale al torneo ATP 250 di Marrakech dopo aver superato il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 7-5, 6-2. L’azzurro, numero 57 della classifica mondiale ha così conquistato un posto tra i migliori quattro del torneo marocchino.

Dopo un primo set combattuto, deciso da un break nel finale sul 7-5, Darderi ha accelerato nel secondo set, controllando agevolmente il gioco e chiudendo con autorità per 6-2. Kopriva, attualmente numero 106 ATP, ha cercato di restare agganciato al match ma non ha saputo resistere alla maggiore efficacia e determinazione del tennista italiano.

La vittoria ha rappresentato anche una rivincita personale per l’italiano, che era stato sconfitto proprio da Kopriva nella recente finale del torneo challenger di Napoli.

In semifinale Darderi affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 51 ATP, classe 1993 e noto specialista della terra battuta. Sarà una sfida affascinante e impegnativa.

L’italiano ha iniziato con il piede giusto, tenendo il servizio nel game d’apertura grazie a una prima vincente e a un’efficace combinazione servizio-palla corta-slice lungolinea. Kopriva ha risposto tenendo a sua volta il servizio nel secondo game, portando il punteggio sull’1-1.

Il primo momento chiave del set è arrivato nel quarto game. Sul 2-1 per Darderi, l’azzurro ha approfittato di alcuni errori gratuiti del ceco, riuscendo a procurarsi due palle break sul 15-40. Dopo aver giocato una perfetta coppia di passanti, Darderi ha concretizzato il break quando Kopriva ha mandato in corridoio un rovescio, portandosi sul 3-1.

Il vantaggio è però durato poco. Nel game successivo, infatti, Darderi ha commesso un doppio fallo sul 40-40, concedendo una palla break che Kopriva ha sfruttato grazie a un rovescio profondo che ha messo in difficoltà l’italiano. Controbreak immediato e punteggio di nuovo in equilibrio sul 3-2.

Nonostante questo passaggio a vuoto, l’azzurro non si è disunito, ha continuato a lottare e ha tenuto i successivi turni di servizio con maggiore autorità. Sul 4 pari, Darderi ha avuto un game di battuta complicato, trovandosi sotto 0-30 dopo un doppio fallo. Con grande carattere è riuscito a salvarsi, anche grazie a un errore del ceco che sul 15-30 ha mandato una smorzata comoda sul nastro.

Sul 4-5, Kopriva ha tenuto agevolmente il servizio grazie anche a un ace, portandosi sul 5-5 pari. La svolta è arrivata quando Kopriva, sul 15-30, ha mancato una chiara opportunità di arrivare a palla break, mettendo una smorzata sul nastro.

In risposta, sul 6-5, Darderi ha mostrato grande determinazione. Si è portato velocemente sullo 0-30 grazie a un rovescio sulla riga che ha messo in difficoltà Kopriva. Il ceco ha commesso un altro errore di dritto sul 15-40, concedendo due set point all’italiano. Al secondo tentativo, dopo una grande prima slice di Kopriva, Darderi è riuscito a chiudere il set per 7-5, con l’ennesimo errore gratuito del ceco.

Un primo set tutt’altro che spettacolare, caratterizzato più dagli errori che dai vincenti, ma che Darderi è riuscito a portare a casa con tenacia e determinazione.

Il secondo set è iniziato con tensione per Darderi, che ha dovuto affrontare una palla break già nel primo game, riuscendo però a salvarsi grazie a un ace fondamentale e a mantenere il servizio per l’1-0.

Il momento decisivo è arrivato nel quarto game sul punteggio di 2-1 per l’italiano. Darderi ha mostrato grande qualità in risposta, ottenendo tre palle break consecutive sullo 0-40. Kopriva ha annullato le prime due, ma sulla terza ha commesso un doppio fallo (il primo del suo match), regalando il break all’azzurro che si è portato sul 3-1.

Darderi ha consolidato immediatamente il vantaggio nel quinto game, tenendo la battuta a quindici anche grazie a un ace, per salire sul 4-1. Nel sesto game, l’italiano ha avuto altre due palle break per allungare ulteriormente, ma le ha sprecate entrambe, compresa una grande occasione su una smorzata del ceco che era praticamente un assist. Kopriva è riuscito a tenere il servizio e a rimanere in scia sul 4-2.

Nel settimo game, Darderi ha attraversato un momento difficile trovandosi sul 15-30, ma è riuscito a ribaltare la situazione con un bellissimo rovescio vincente lungolinea e ha chiuso con un ace di fondamentale importanza, salendo sul 5-2.

Nell’ottavo e decisivo game, con Kopriva al servizio, si è assistito a una battaglia punto a punto con numerosi vantaggi. L’azzurro ha avuto diverse chance per chiudere, ma il ceco ha mostrato grande resistenza. Alla fine, però, Darderi è riuscito a prevalere, conquistando il match con il punteggio di 7-5, 6-2 dopo quasi 2 ore di partita

Da notare come nel secondo set il colpo che ha fatto la differenza per Darderi sia stato lo slice, con cui ha messo in grande difficoltà Kopriva, evidentemente a disagio quando la palla rimane bassa.

ATP Marrakech Luciano Darderi [7] Luciano Darderi [7] 7 6 Vit Kopriva Vit Kopriva 5 2 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistica Darderi 🇮🇹 Kopriva 🇨🇿 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 273 226 Ace 5 3 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 43/76 (57%) 49/80 (61%) Punti vinti sulla prima 29/43 (67%) 29/49 (59%) Punti vinti sulla seconda 19/33 (58%) 14/31 (45%) Palle break salvate 5/6 (83%) 10/14 (71%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 164 102 Punti vinti sulla prima di servizio 20/49 (41%) 14/43 (33%) Punti vinti sulla seconda di servizio 17/31 (55%) 14/33 (42%) Palle break convertite 4/14 (29%) 1/6 (17%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 2/8 (25%) 9/12 (75%) Vincenti 13 31 Errori non forzati 27 42 Punti vinti al servizio 48/76 (63%) 43/80 (54%) Punti vinti in risposta 37/80 (46%) 28/76 (37%) Totale punti vinti 85/156 (54%) 71/156 (46%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 207 km/h (128 mph) 201 km/h (124 mph) Velocità media prima 185 km/h (114 mph) 172 km/h (106 mph) Velocità media seconda 145 km/h (90 mph) 138 km/h (85 mph)





Marco Rossi