Carlos Alcaraz si racconta: “Ferrero fondamentale, voglio ispirare i giovani”

Carlos Alcaraz è già uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale nonostante la sua giovanissima età. In un’intervista esclusiva realizzata da Louis Vuitton, il campione spagnolo ha aperto una finestra sulla sua vita personale e sportiva, svelando dettagli importanti che spiegano il segreto dietro al suo precoce successo.

La conversazione, condotta da Loïc Prigent presso il club di tennis di Murcia, luogo simbolo della formazione sportiva del talento iberico, mostra un Alcaraz consapevole e maturo. “Sono una persona estremamente competitiva, odio perdere in qualunque cosa”, afferma Carlos, sottolineando l’importanza della sua mentalità vincente.

Carlos ha evidenziato il ruolo cruciale di Juan Carlos Ferrero, ex campione e attuale allenatore, definendolo una figura imprescindibile per la sua crescita: “Tra i 12 e i 14 anni la gente iniziò a capire che avevo qualcosa di speciale, ma se sono arrivato fin qui lo devo soprattutto a Juan Carlos. Abbiamo viaggiato molto insieme fin da quando avevo 15 anni e ho imparato moltissimo da lui, sia in campo che fuori”.

Interessanti anche le parole sul rapporto con il padre, che scelse di non seguirlo come allenatore per separare chiaramente il ruolo paterno da quello sportivo: “Fin da quando avevo 8 o 9 anni mio padre decise di non allenarmi più, limitandosi a qualche scambio occasionale nei weekend perché lo desideravo io. Questa separazione dei ruoli è stata importante per il nostro rapporto”.

Alcaraz, pur avendo solo 21 anni, ha già accumulato molta esperienza e riflette sull’importanza di essere un modello positivo: “Per me è fondamentale essere una brava persona, gentile e rispettosa con tutti. Voglio ispirare i bambini così come Federer e Nadal hanno ispirato me”.

Inoltre, Carlos riflette sull’evoluzione del tennis e sul suo stile di gioco: “Il tennis è cambiato molto negli ultimi vent’anni, è diventato più veloce e continuerà a evolvere. Credo di poter influenzare nuove abitudini in campo e fuori. La mia arma migliore è divertirmi giocando, sorridere e godermi ogni momento sul campo”.

Alcaraz non nasconde la pressione e i momenti difficili che incontra durante le partite: “Voglio essere un giocatore aggressivo, andare spesso a rete, giocare colpi vincenti. So che è importante credere in sé stessi e affrontare con coraggio i momenti di tensione. Quando sento pressione, ricordo a me stesso che sto vivendo il mio sogno”.

Il giovane spagnolo affronta anche il tema delle sconfitte e dell’incostanza: “Si impara molto più dalle sconfitte che dalle vittorie. A volte mi capita di perdere perché abbasso la tensione mentale durante la partita. In futuro devo cercare di seguire una strategia più precisa invece di affidarmi soltanto all’istinto”.

Parole mature e riflessive che accompagnano Carlos Alcaraz verso una stagione sulla terra battuta piena di sfide, aspettando di scoprire se le sue riflessioni si concretizzeranno nei prossimi importanti appuntamenti.





Francesco Paolo Villarico