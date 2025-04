Mattia Bellucci avanza a Marrakech: battuto Kotov in due set. Prima vittoria in carriera su terra battuta nel circuito maggiore

Mattia Bellucci ha superato brillantemente il primo turno dell’ATP 250 di Marrakech, imponendosi sul russo Pavel Kotov con un doppio 6-4. Una prestazione convincente per il tennista lombardo, che conferma il suo buon momento di forma sulla terra battuta marocchina dopo un momento di appannamento avuto nel mese di marzo.

L’azzurro, attualmente al 71° posto del ranking mondiale e testa di serie numero 8 del torneo, ha saputo gestire con autorità un avversario ostico come Kotov, numero 107 ATP, mostrando un tennis solido e vario.

Particolarmente apprezzabile la capacità di reazione mostrata nel primo parziale, quando l’italiano si è trovato sotto 0-3 prima di ribaltare completamente la situazione. Nel secondo set, invece, Bellucci ha preso subito il comando delle operazioni con un break in apertura, mantenendo poi il vantaggio fino alla conclusione.

Con questa vittoria, Mattia Bellucci si guadagna l’accesso al secondo turno del torneo marocchino, dove affronterà il vincente della sfida tra l’argentino Federico Coria e il francese Pierre-Hugues Herbert, entrambi provenienti dalle qualificazioni.

Ed è anche la prima vittoria sul rosso in carriera per Mattia Bellucci.

La solidità mostrata contro Kotov è sicuramente un ottimo segnale in vista dei prossimi impegni, con l’azzurro che sembra aver trovato un buon equilibrio tra aggressività e pazienza, qualità fondamentali per esprimersi al meglio sulla terra battuta.

Un primo set da montagne russe quello tra Mattia Bellucci e Pavel Kotov, con l’italiano che ha mostrato carattere e determinazione riuscendo a ribaltare una situazione inizialmente complicata e chiudendo 6-4 a proprio favore.

L’inizio è stato tutto a favore del tennista russo, che ha imposto subito il proprio gioco aggressivo portandosi rapidamente sul 3-0. Kotov ha aperto le danze con un turno di servizio perfetto, tenuto a zero, e ha immediatamente strappato il servizio all’italiano nel game successivo sfruttando alcuni errori di Bellucci, incluso un doppio fallo. Il russo ha poi confermato il break, mantenendo il servizio dopo una lotta ai vantaggi.

A questo punto, però, il tennista di Busto Arsizio ha saputo cambiare marcia. Con un perfetto turno di battuta condito dal primo ace del suo incontro, Bellucci ha interrotto l’emorragia di punti e ha cominciato la sua rimonta. La svolta è arrivata nel quinto game, quando l’azzurro ha piazzato il contro-break sfruttando alcuni errori di dritto del russo e una risposta vincente che ha toccato la riga.

Sul 2-3, Bellucci ha continuato a spingere con il servizio e con un dritto sempre più efficace, riuscendo a pareggiare sul 3-3 grazie anche a una splendida smorzata in controtempo che ha sorpreso l’avversario. L’equilibrio è proseguito fino al 4-4, quando l’italiano ha trovato il break decisivo: una grandissima risposta di dritto in cross e un passante hanno dato il vantaggio a Bellucci.

Sul 5-4, il lombardo non ha tremato, chiudendo il set con autorità grazie a un servizio efficace e sigillando il parziale con il suo sesto ace dell’incontro.

Il secondo set è iniziato con Kotov al servizio, che ha tenuto il primo game nonostante un eccellente rovescio difensivo di Bellucci che ha colpito la riga provocando un falso rimbalzo. L’azzurro ha risposto con autorità nel suo primo turno di battuta, tenendo a quindici con due ace consecutivi, incluso uno di seconda dal basso, a dimostrazione della sua fiducia crescente.

La svolta del set è arrivata già nel terzo game, quando Bellucci ha piazzato il break grazie a un mix di qualità e tenacia. Un lob di tocco straordinario ha aperto il game, seguito da un passante stretto di rovescio dopo una palla corta dell’avversario. Al termine di un lungo scambio, un errore di dritto di Kotov ha consegnato il break al lombardo.

A questo punto c’è stata una breve interruzione per un medical timeout richiesto da Kotov, ma al rientro in campo Bellucci non si è fatto distrarre, consolidando immediatamente il vantaggio con un altro turno di servizio impeccabile, chiuso con l’ottavo ace dell’incontro.

Nonostante il tentativo di rimonta del russo, che ha tenuto i suoi turni di battuta, Bellucci è rimasto solido e concentrato. Sul 5-4, servendo per il match, l’azzurro ha vissuto un ultimo momento di tensione quando si è trovato sotto 0-30 dopo un doppio fallo. Ma con grande carattere ha recuperato, prima con un potente ace al centro (il nono dell’incontro), poi con un servizio slice seguito da un dritto vincente in contropiede.

Dopo aver annullato una pericolosa palla break, Bellucci ha chiuso l’incontro in bellezza con un servizio slice seguito da una splendida palla corta di rovescio, un colpo che ha simboleggiato alla perfezione la varietà e la qualità del suo tennis in questa partita.

ATP Marrakech Pavel Kotov Pavel Kotov 4 4 Mattia Bellucci [8] Mattia Bellucci [8] 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Kotov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 3-4 → 3-5 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 1-3 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 P. Kotov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 P. Kotov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Kotov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Bellucci 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistica Kotov 🇷🇺 Bellucci 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 249 294 Ace 3 9 Doppi falli 2 3 Prima di servizio 46/64 (72%) 32/56 (57%) Punti vinti sulla prima 31/46 (67%) 26/32 (81%) Punti vinti sulla seconda 7/18 (39%) 15/24 (63%) Palle break salvate 4/7 (57%) 1/2 (50%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 116 167 Punti vinti sulla prima di servizio 6/32 (19%) 15/46 (33%) Punti vinti sulla seconda di servizio 9/24 (38%) 11/18 (61%) Palle break convertite 1/2 (50%) 3/7 (43%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/7 (57%) 5/7 (71%) Vincenti 11 26 Errori non forzati 21 27 Punti vinti al servizio 38/64 (59%) 41/56 (73%) Punti vinti in risposta 15/56 (27%) 26/64 (41%) Totale punti vinti 53/120 (44%) 67/120 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 205 km/h (127 mph) 220 km/h (136 mph) Velocità media prima 184 km/h (114 mph) 194 km/h (120 mph) Velocità media seconda 138 km/h (85 mph) 160 km/h (99 mph)





Marco Rossi