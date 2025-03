ATP 250 Marrakech: Fabio Fognini eliminato al primo turno da Collignon

Si è conclusa rapidamente l’avventura di Fabio Fognini al torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano, attualmente numero 99 del ranking ATP e apparso un po’ acciaccato fisicamente, è stato sconfitto in due set dal belga Raphael Collignon, numero 92 del mondo, con il punteggio finale di 63 63.

Per il belga si tratta della prima partita vinta in carriera nel circuito maggiore.

Nel primo set, durato 36 minuti, Fognini ha faticato a trovare ritmo e consistenza, permettendo a Collignon di prendere rapidamente vantaggio grazie ad un break iniziale. Nonostante alcuni tentativi di reazione, l’italiano non è riuscito a ricucire lo strappo e ha ceduto il set con un ulteriore break a favore del belga che chiudeva la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set, durato 37 minuti, Fognini ha avuto una partenza migliore, conquistando un break e portandosi in vantaggio per 2-0. Tuttavia, Collignon ha reagito prontamente, recuperando immediatamente il break e riportandosi sul 2-2. Da quel momento, l’italiano ha avuto difficoltà a ritrovare il proprio gioco, mentre il belga ha preso sempre più fiducia, riuscendo a conquistare un nuovo break decisivo sul 4-3 e chiudendo il match senza ulteriori complicazioni nel gioco successivo per 6 a 3.

La sconfita a Marrakech segna un inizio complicato per la stagione su terra battuta di Fognini, che dovrà rapidamente ritrovare sicurezza e fiducia per risalire la classifica ATP. Per Collignon, invece, questa vittoria rappresenta un’importante conferma e un ottimo punto di partenza per il prosieguo del torneo.

ATP Marrakech Fabio Fognini Fabio Fognini 3 3 Raphael Collignon Raphael Collignon 6 6 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Collignon 15-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Collignon 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 R. Collignon 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 3-5 → 3-6 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Collignon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Statistica Fognini 🇮🇹 Collignon 🇧🇪 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 208 282 Ace 1 2 Doppi falli 4 4 Prima di servizio 24/55 (44%) 40/55 (73%) Punti vinti sulla prima 14/24 (58%) 30/40 (75%) Punti vinti sulla seconda 16/31 (52%) 7/15 (47%) Palle break salvate 4/8 (50%) 3/4 (75%) Giochi di servizio giocati 9 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 114 184 Punti vinti sulla prima di servizio 10/40 (25%) 10/24 (42%) Punti vinti sulla seconda di servizio 8/15 (53%) 15/31 (48%) Palle break convertite 1/4 (25%) 4/8 (50%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/9 (78%) 10/10 (100%) Vincenti 14 10 Errori non forzati 30 21 Punti vinti al servizio 30/55 (55%) 37/55 (67%) Punti vinti in risposta 18/55 (33%) 25/55 (45%) Totale punti vinti 48/110 (44%) 62/110 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 200 km/h (124 mph) 221 km/h (137 mph) Velocità media prima 182 km/h (113 mph) 201 km/h (124 mph) Velocità media seconda 152 km/h (94 mph) 167 km/h (103 mph)





Marco Rossi