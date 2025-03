Medvedev esce dalla top10, sarà in grado di risalire?

Il ranking ATP seguente al secondo Masters 1000 stagionale vede la prepotente ascesa di Mensik (+30 posti fino al n.24) grazie allo straordinario successo a Miami e anche il best ranking per Arthur Fils, nuovo n.15, ma lo spostamento più significativo resta lo scivolone di Daniil Medvedev, meno tre posti che lo portano fuori dalla top 10 all’undicesima posizione, con soli 20 punti di vantaggio su Holger Rune. Era una notizia ormai attesa: le prestazioni del moscovita sono da tempo lontanissime da quel livello di gioco, intensità e capacità difensive che hanno sostenuto il suo gioco per molti anni, portandolo a vincere 20 tornei e diventare anche n.1 del mondo il 13 giugno 2022. Quello fu l’apice per il moscovita, da allora molte cose sono successe (incluse l’esplosione di Sinner e i grandi risultati di Alcaraz, seppur altalenanti, e anche la maggior costanza di rendimento di Zverev) e Daniil è progressivamente calato, con rari momenti di splendore, come accadde per esempio a Roma 2023, torneo vinto a sorpresa dal russo, suo ultimo successo in assoluto.

Medvedev era uscito dai primi dieci al mondo già il 30 gennaio 2023 dopo la perdita dei punti conquistati l’anno prima con la finale agli Australian Open, ma era palese che la discesa sarebbe stata prontamente stoppata. Ancora il suo tennis era consistente, sostenuto da un grande servizio e capacità di soffrire. Con una serie favolosa di risultati tra febbraio e maggio, Daniil tornò rapidamente al terzo posto in classifica, appena dietro Djokovic e Alcaraz. Era realmente la terza forza del tour, battuto da Novak e Carlos, ma ancora assai forte contro tutti gli altri. Lo certificava anche la classifica: fino a 6 maggio 2024 Medvedev è rimasto n.4 del mondo, poi mesi passati da n.5, difendendo la sua posizione con le unghie ma con prestazioni in campo sempre meno convincenti. La sconfitta patita da Sinner a Melbourne 2024 ha sicuramente minato la sue convinzioni e anche qualche problema alla spalla hanno ridotto l’efficacia del servizio. Dalla parte finale dello scorso anno le sue performance sono diventate sempre più scadenti, fino al 2025, quando la crisi si è palesata in tutta la sua gravità. Solo un buon torneo, Indian Wells, con una semifinale che è una vera boccata d’ossigeno, ma restano enormi dubbi sul futuro del russo. A 29 anni, riuscirà a riprendersi un posto nella top 10 e un ruolo da protagonista?

Da sotto oltretutto spingono, e non poco… Draper in salute l’ha già passato nettamente, e la sensazione è che Jack abbia solo iniziato il suo percorso vincente. Rune a Indian Wells ha mostrato passi in avanti significativi nella consistenza di prestazione, tanto che sembra facile ipotizzare per lui una primavera con ottimi risultati sulla terra battuta, e anche Fils sembra possedere le carte in regola per puntare deciso alla top10. Tsitsipas ha ritrovato buon feeling e maggiore intensità, e vedremo se anche su terra battuta Mensik sarà in grado di dire la sua. Il rilancio di Medvedev passa da se stesso, ma di sicuro la concorrenza non è ferma; anzi, c’è davvero un bel movimento appena sotto di lui, per questo il recupero in breve tempo non sarà facile, visto che sul “rosso” di solito Daniil fa tanta fatica. E poi lo aspetta la difesa dei punti conquistati a Wimbledon 2024, 800 della semifinale, altra cambiale pesantissima.

Fatica è esattamente la parola che meglio descrive lo status quo di Medvedev. Quando ha vinto i suoi più grandi tornei, l’ha fatto resistendo a tanta fatica e facendola fare agli avversari, grazie al quel mix “perverso” di capacità difensiva e poi improvvisi affondi velocissimi, sostenuti da un servizio eccezionale. Era difficilissimo sbaragliarlo attaccando, ti portava a correre e rincorrere su palle lente, “storte”, e poi improvvisamente imprendibili, non ci si capiva niente e alla fine vinceva quasi sempre lui. Adesso invece sono le sue gambe piegate dalla fatica, dai tantissimi chilometri fatti e sforzi immani per andare sopra a rivali più potenti e aggressivi. E pure la sua testa è consumata da quegli sforzi, lo si nota dai ripetuti momenti autodistruttivi dove la frustrazione lo porta a prendersela con il mondo intero. Il miglior Daniil era una sorta di “Connors”, si cibava di questa furia per mettere energia nel suo gioco; il Medvedev attuale di energia sembra averne proprio poca… e i risultati parlano chiaro. Lui si lagna tanto (troppo) delle palle, di condizioni lente, ecc. Forse ha ragione, il suo tennis tattico con queste condizioni non fa più male come un tempo, ma del resto una delle qualità migliori dei campioni è evolvere, adattarsi ai contesti e nuovi avversari. Medvedev è in enorme difficoltà in questo, provare a cambiare qualche cosa nel suo tennis per rilanciarsi.

La classifica alla fine resta un numero, ma è anche metro importante del valore attuale di un giocatore. Draper per esempio è oggi un top10 vero, e a livello di prestazione già lo dicevamo dalla scorsa estate, se trova continuità vale la top 10. Eccolo, c’è arrivato. Medvedev stazionava tra i migliori, ma a livello di gioco era tempo che non valeva più la top10. Adesso anche il computer lo certifica. Ce la farà a rilanciarsi? Avrà la grinta e voglia per farlo? Nelle sua gambe e nella sua testa c’è ancora quella forza e determinazione per risalire la china? Le risposte le conosce solo lui. Forse…

Marco Mazzoni