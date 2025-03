Djokovic preoccupa prima della finale di Miami: occhio gonfio e arrossato (Video)

Novak Djokovic è in attesa di scendere in campo nella finale del Miami Open 2025, un match cruciale che potrebbe regalargli il titolo numero 100 della sua straordinaria carriera. Tuttavia, una situazione inattesa sta generando preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori: il campione serbo è stato infatti fotografato nelle ore precedenti la sfida con un evidente gonfiore e arrossamento all’occhio.

Le immagini mostrano Djokovic con un occhio visibilmente gonfio e irritato, un problema che potrebbe essere associato a una congiuntivite o a un orzaiolo particolarmente accentuato. La condizione fisica del tennista potrebbe così influenzare la sua prestazione nella finale contro il giovane Jakub Mensik.

Nonostante la situazione, al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sul possibile impatto di questo fastidio sulla presenza o sul rendimento del serbo nel match. Djokovic, noto per la sua determinazione e capacità di superare difficoltà fisiche, cercherà comunque di giocarsi le proprie carte per raggiungere l’ambito traguardo dei 100 titoli ATP.





Marco Rossi