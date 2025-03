ATP 250 Houston: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tommy Paul guida il seeding

ATP 250 Houston – Tabellone Principale – terra

(1) Tommy Paul vs Bye

(WC) Cristian Garin vs Alexander Ritschard

Qualifier vs James Duckworth

(WC) Ethan Quinn vs (6) Jordan Thompson

(3) Alejandro Tabilo vs Bye

Taro Daniel vs Qualifier

Brandon Holt vs Qualifier

Aleksandar Kovacevic vs (7) Tomas Martin Etcheverry

(8) Kei Nishikori vs Qualifier

Rinky Hijikata vs Christopher Eubanks

Daniel Elahi Galan vs Mackenzie McDonald

Bye vs (4) Brandon Nakashima

(5) Alex Michelsen vs Learner Tien

Yannick Hanfmann vs Nicolas Moreno De Alboran

(WC) Michael Mmoh vs Adam Walton

Bye vs (2) Frances Tiafoe

(1) Federico Agustin Gomezvs (WC) Jenson BrooksbyPatrick Maloneyvs (7) Andres Andrade

(2) Mitchell Krueger vs Toby Kodat

(Alt) Felix Corwin vs (Alt) (8) Patrick Zahraj

(Alt) (3) Adrian Mannarino vs Naoki Nakagawa

Corentin Denolly vs (5) James Trotter

(4) Liam Draxl vs Alafia Ayeni

(Alt) Evan Zhu vs (WC) (6) Colton Smith

