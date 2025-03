WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurre in Colombia

WTA 500 Charleston – Tabellone Qualificazione – terra

Credit One Stadium – ore 16:00

(2) Louisa Chirico vs Ana Konjuh Inizio 16:00

(5) Arina Rodionova vs Caty McNally

Alana Smith vs (10) Claire Liu

Bethanie Mattek-Sands vs (7) Sophie Chang

Althea Gibson – ore 16:00

Gabriela Lee vs (12) Katherine Sebov Inizio 16:00

(4) Kyoka Okamura vs Anna Dvorackova

(3) Shuai Zhang vs Haley Giavara

(1) Harriet Dart vs Eri Hozumi

Court 3 – ore 16:00

Fernanda Contreras vs (11) Kajsa Rinaldo Persson Inizio 16:00

(6) Iryna Shymanovich vs Lyudmyla Kichenok

Hao-Ching Chan vs (9) Elvina Kalieva

Jamie Loeb vs (8) Mei Yamaguchi

WTA 250 Bogotà – Tabellone Qualificazione – terra

Cancha Central – ore 16:00

(5) Elizabeth Mandlik vs Eva Vedder Inizio 16:00

Julieta Pareja vs (8) Carol Zhao

(6) Irina Bara vs Yuliana Monroy

(1) Raluka Serban vs Victoria Hu

Cancha 2 – ore 16:00

(4) Jazmin Ortenzi vs Anastasia Tikhonova Inizio 16:00

(3) Lea Boskovic vs Emanuela Lares

Malene Helgo vs (11) Valeriya Strakhova

(2) Katarzyna Kawa vs Gergana Topalova Non prima 22:00

Cancha 3 – ore 16:00

Aleksandra Krunic vs (12) Dalila Jakupovic Inizio 16:00

Victoria Rodriguez vs (9) Carolina Alves

Miriana Tona vs (7) Patricia Maria Tig

Mariia Tkacheva vs (10) Nicole Fossa Huergo