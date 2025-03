Paolini, analisi lucida dopo la semifinale di Miami: “Ho avuto poche chance contro Sabalenka” (Video intervista e Semifinale)

Jasmine Paolini analizza con grande lucidità la sua eliminazione in semifinale al WTA 1000 di Miami, dove ha ceduto il passo ad Aryna Sabalenka. L’azzurra non cerca scuse e riconosce i meriti dell’avversaria, che ha espresso un tennis di altissimo livello.

“Ho avuto poche chance, bisogna dare merito a lei,” ha dichiarato Paolini nel post-partita. “Ha avuto un’alta percentuale di prime e tanti vincenti, è stata pazzesca. Io forse potevo combinare qualcosa in più con il servizio.”

Nonostante la sconfitta, il bilancio del torneo rimane ampiamente positivo per la tennista italiana, che continua il suo eccellente inizio di stagione dopo la finale raggiunta agli Australian Open. Un percorso che le consente di guardare con ottimismo ai prossimi impegni sulla terra rossa europea.

“Ora inizio la stagione su terra con più fiducia, anche se è una superficie diversa,” ha sottolineato Paolini. “Confrontarsi con queste giocatrici è sempre bello per capire cosa mi manca. Queste due settimane però sono state positive.”

L’approccio maturo e costruttivo della Paolini, capace di analizzare obiettivamente i propri limiti senza perdere di vista i progressi compiuti, conferma la crescita non solo tecnica ma anche mentale della tennista italiana, ormai stabilmente tra le protagoniste del circuito WTA.





Francesco Paolo Villarico