WTA 1000 Miami: Sabalenka inarrestabile, Paolini cede in due set

Niente da fare per Jasmine Paolini che si ferma davanti ad un Sabalenka, 6-2 6-2 lo score, oggi ingiocabile non solo per Paolini, ma per qualunque altra tennista. Paolini ha trovato dall’altra parte del campo forse la migliore Sabalenka della stagione. Non si è giocato molto perché la bielorussa attaccava appena possibile, a partire dalla risposta. Sulla seconda purtroppo lavorata ma tenera di Jasmine la numero uno del mondo ha sempre cercato il vincente. Esemplare nel primo set. Sul 5-2 sotto 15-40 Sabalenka ha giocato quattro vincenti e chiuso il parziale. L’obbiettivo di oggi era di far scendere di livello Sabalenka, mettendole ansia, mettendo in crisi le sue certezze. La bielorussa è la numero uno e quella che gioca meglio a tennis, ma è anche fragile o perché è in giornata no o perché riesci metterle pressione nei primi giochi cercando di andare avanti nel punteggio. Paolini non è stata molto distante, ha avuto una palla break in apertura e poi ha pesato il gioco del break perso da 40-30. Con l’ 85% di prime in campo Sabalenka era ingiocabile al servizio. Jasmine è stata lì ad aspettare un calo, ma purtroppo la numero uno del mondo non ha concesso niente. Anche nel secondo set ha difeso due break point con due vincenti per poi chiudere con ace.

Jasmine aveva finito il 2024 stremata da tutti gli impegni ed era diventata da outsider la giocatrice da battere. Forse aveva snaturato il suo gioco cercando di essere aggressiva, invece di continuare con il suo tennis da lottatrice, da giocatrice che cambia le traiettorie, gioca il back profondo, varia le rotazioni. Qui a Miami Jasmine ha ritrovato sé stessa e fiducia nei propri mezzi oltre che la sesta posizione del ranking. Ora può tornare a casa e preparare la stagione su terra in piena tranquillità consapevole di avere ritrovato il suo gioco. Ancora le manca qualcosa per giocare ai livelli di Sabalenka, Swiatek, ma contro tutte le altre parte alle pari. Forza Jasmine la terra rossa ti aspetta.

Oggi la partita che si sogna di giocare contro la numero uno del mondo senza avere nulla da dimostrare. I precedenti 3-2 per la Sabalenka che ha vinto gli ultimi due confronti a Pechino 2023 e alle WTA Finals l’anno scorso, partite comunque combattute.

1° set – Inizia Sabalenka che mette la prima e conquista il primo 15. Risponde profonda Paolini 15 pari. Si apre il campo con il rovescio Sabalenka, che poi sbaglia uno smash. Tiene lo scambio Jasmine che guadagna profondità con le rotazioni. Parità. Rovescio in rete della numero uno del mondo. Palla break. Rovescio lungolinea della bielorussa. Parità. Fuori il dritto di Paolini, Sabalenka tiene il servizio 1-0. Serve Paolini, che chiude con il dritto. Bon Jovi tra gli spettatori. Doppio fallo, ma ancora avanti una palla per l’uno pari. Ottima prima Paolini tiene 1-1. Ottima prima di Sabalenka, che raddoppia con un ace, secondo ace nel game 2-1. Sabalenka si apre il campo con il rovescio 0-15. Rimedia Jasmine 15 pari. Sabalenka affonda ancora il rovescio 15-30. Palla sulla riga 30 pari. Bene con la prima la numero 7 del mondo. Sabalenka aggredisce la seconda. Parità. Gioco di lotta, arriva il primo ace di Jasmine. Rovescio in rete parità. Paolini mette in rete una facile volée. Palla break. Seconda di servizio, purtroppo arriva il break Sabalenka avanti 3-1. Smash in rete di Sabalenka 0-15, ma la bielorussa gioca un perfetta smorzata. Ace Sabalenka che chiude con una s morzara. La bielorussa prende il largo 4-1. Sabalenka entra in risposta 30 pari. Paolini tiene lo scambio da fondo ed accorcia 2-4. Palla corta ed ace, Sabalenka 30-0. Doppio fallo, ma la bielorussa mette due prime ingiocabili 5-2. Paolini serve per restare nel set, Sabalenka gioca solo vincenti sulla seconda di Jasmine, set-point per la bielorussa. Rovescio vincente. Primo set Sabalenka 6-2 in trentasei minuti.

2° set – Inizia Sabalenka, che continua allo stesso livello con due vincenti. Si difende come può l’azzurra, ma Aryna chiude con ace 1-0. Serve Paolini che subisce sulla seconda 0-15. Bene Paolini 15 pari. Contropiede di Jasmine 15 pari. Ace, palla dell’uno pari. Servizio vincente. “Andiamo” grida Jasmine 1-1. Primo 15 per l’azzurra che piazza un dritto vincente. Cerca di giocare più lungo Jasmine che va avanti 15-30. Sabalenka comanda lo scambio, rovescio fuori 30 pari. Recupera Paolini e ribalta lo scambio. Palla break. Rovescio vincente della numero uno del mondo. Parità. Prima di Sabalenka, ed attacco fuori dell’azzurra 2-1. Paolini al servizio. Altro gioco lottato, palla break per Sabalenka che gioca un rovescio vincente sulla seconda di Jasmine. Altra seconda, altra risposta vincente break 3-1. Sabalenka al servizio per confermare il break. Parte bene la bielorussa che conferma il break 4-1. Ci prova Jasmine a restare in scia. Dritto fuori della bielorussa 30-15. Due palle per chiudere il gioco. Sulla prima risposta vincente di Sabalenka, a rete Paolini che chiude 2-4. Leggero calo di Sabalenka, dritto fuori e doppio fallo Sabalenka, due palle break per Jasmine. Servizio e dritto per la prima. Altro dritto vincente per la seconda. Parità. Ace. Ancora un dritto vincente Sabalenka mette un’ipoteca pesante su match 5-2. Paolini al servizio per restare nel match. A rete Sabalenka che fa suo il primo quindici. La seconda non aiuta Paolini 0-30. Ancoa una risposta vincente. Tre match-point. Dritto vincente Jasmine, annullato il primo. Ancora un vincente. Gioco partita incontro Sabalenka 6-2.

Enrico Milani

Aryna Sabalenka vs Jasmine Paolini (Non prima 20:00)