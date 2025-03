Alla Napoli Tennis Cup Stan Wawrinka incanta, batte Coric e si qualifica per i quarti. Bene Darderi e Pellegrino (con il programma di domani e interviste a Pellegrino e Darderi)

Alla Napoli Tennis Cup Stan Wawrinka incanta, batte Coric e si qualifica per i quarti di finale di domani. Affronterà l’azzurro Luciano Darderi, numero 1 del torneo, che domina l’indiano Nagal 6-0 6-1. Nei quarti anche l’altro azzurro Andrea Pellegrino che batte il belga Onclin 7-5 6-3.

Wawrinka domina Coric

Stan Wawrinka illumina la Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Il fuoriclasse svizzero dà spettacolo per un’ora e tre quarti sul campo centrale “Carlo d’Avalos”, batte il croato Borna Coric 6-3 6-2 e vola ai quarti di finale. Una prova di forza assoluta di Wawrinka, che domani compirà 40 anni, che ha dominato un avversario in grande condizione, che ha vinto gli ultimi tre tornei challenger che ha disputato e che nel 2018 è arrivato ad essere n.12 del mondo. L’elvetico, con il suo famoso e bellissimo rovescio a una mano e con un servizio ancora di altissimo livello, ha comandato l’incontro senza difficoltà dall’inizio alla fine. Domani affronterà Luciano Darderi nel match più atteso della terzultima giornata della Napoli Tennis Cup, che si annuncia già da oggi sold out in ogni ordine di biglietti.

Darderi, numero 1 del torneo, vola ai quarti

L’azzurro, testa di serie n.1 del torneo e n.61 del mondo, ha dominato l’indiano Sumit Nagal 6-0 6-1 in appena 49′ di gioco, confermandosi uno dei grandi favoriti dell’evento napoletano che si concluderà domenica 30 marzo con la finale per il titolo. Darderi, dopo il secondo turno conquistato al Master 1000 di Miami, ha iniziato alla Napoli Tennis Cup la stagione europea su terra battuta, la sua superfice preferita che gli ha permesso nel 2024 di arrivare fino al n.32 Atp e di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi.

Pellegrino completa il tris azzurro

Bene anche Andrea Pellegrino, l’altro azzurro in campo nel programma di oggi, che ha battuto il belga Gauthier Onclin 7-5 6-3. Primo set combattuto per il pugliese, più incisivo nei colpi importanti del match; poi, breve interruzione per pioggia. Si rientrava in campo con Pellegrino che riprendeva a macinare gioco e punti e alla fine aveva la meglio sull’avversario belga, anche nel secondo set, 6-3. Il tennista pugliese è quindi il terzo italiano nei quarti della Napoli Tennis Cup insieme a Darderi e Arnaboldi. Pellegrino, che nel 2021 è stato finalista al torneo di Napoli, affronterà domani il francese Pierre-Hugues Herbert, anche lui finalista del torneo nel 2024. Herbert ha piegato il tedesco Rehberg 7-5 6-4.

Il programma di domani

Il programma di domani, terzultima giornata della Napoli Tennis Cup, prevede quindi gli incontri dei quarti di finale del torneo di singolare e le semifinali del torneo di doppio. Sul campo centrale “Carlo d’Avalos” dalle ore 11 Arnaboldi (Ita)-Kopriva (Cec); a seguire Pellegrino (Ita)-Herbert (Fra). Non prima delle ore 14 Wawrinka-Darderi. Sul campo “Gasparini” l’altro quarto tra Dellien (Bol) e Svrcina (Cec) e le semifinali del torneo di doppio.

Anche domani grande copertura televisiva da parte di Supertennistv che trasmetterà tutti gli incontri dei quarti di finale programmati sul centrale “D’Avalos”, con inizio alle ore 11.

Kids Day

Kids Day. Oggi al Tennis Club Napoli è andato in scena il Kids Day – Vieni a giocare con i campioni. Gli allievi della Scuola Tennis del TC Napoli sono scesi in campo con i maestri del club, con il direttore del torneo Alessandro Motti e con alcuni dei tennisti protagonisti della Napoli Tennis Cup, vivendo così un’esperienza davvero unica e coinvolgente.

Campo D’Avalos – ore 11:00

Federico Arnaboldi vs Vit Kopriva

Andrea Pellegrino vs Pierre-Hugues Herbert

Luciano Darderi vs Stan Wawrinka (Non prima 14:00)

Campo Fabrizio Gasparini – ore 11:00

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner

Murkel Dellien vs Dalibor Svrcina

Geoffrey Blancaneaux / Albano Olivetti vs Luke Johnson / Lucas Miedler