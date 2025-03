Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Pegula raggiunge la sua prima finale a Miami dopo una battaglia con Eala (Video)

Jessica Pegula, numero quattro del mondo, si è qualificata per la prima volta in carriera alla finale del Miami Open dopo essere sopravvissuta a una tremenda battaglia contro Alexandra Eala, la grande rivelazione dell’edizione 2025.

L’esperienza della statunitense ha prevalso contro la giovane 19enne delle Filippine, nonostante i continui cambi di momentum durante la partita. Alla fine, Pegula ha trionfato con il punteggio di 7-6(3), 5-7, 6-3, dopo intensi 2 ore e 25 minuti di gioco.

Degno di nota il primo set in cui la nordamericana ha recuperato uno svantaggio di 2-5 e ha salvato persino un set point sotto 3-5, dimostrando grande carattere nei momenti decisivi.

Pegula cerca ora il tanto desiderato titolo contro Aryna Sabalenka. Da ricordare che in caso di vittoria, la tennista 31enne salirebbe al terzo posto del ranking mondiale e diventerebbe la numero uno degli Stati Uniti.

La finale rappresenta un’importante opportunità per Pegula, che dopo essere andata vicina al successo nei grandi tornei in diverse occasioni, ha finalmente la possibilità di conquistare il titolo più prestigioso della sua carriera. La sfida contro Sabalenka, tuttavia, si preannuncia estremamente impegnativa, considerando la forma attuale della bielorussa, che ha dominato il suo percorso fino alla finale.

