Impresa storica di Alexandra Eala: elimina Swiatek e vola in semifinale a Miami (Video semifinale)

La wild card 19enne Alexandra Eala ha firmato la prestazione più straordinaria della sua già storica avventura al Miami Open, eliminando la testa di serie numero 2 Iga Swiatek con il punteggio di 6-2, 7-5 e qualificandosi così per la prima semifinale WTA della sua carriera. La filippina ha addirittura rimontato uno svantaggio di 4-2 nel secondo set.

Eala è la prima giocatrice dalle Filippine a raggiungere una semifinale a livello tour, e ha già la certezza di diventare la prima filippina a entrare nella Top 100 del ranking WTA lunedì prossimo. È la terza wild card a raggiungere la semifinale a Miami, dopo Justine Henin nel 2010 e Victoria Azarenka nel 2018 – entrambe ex numero 1 del mondo che ritornavano dopo lunghe pause.

Attualmente numero 140 del mondo, il cammino di Eala in questo torneo ha incluso vittorie su Jelena Ostapenko e Madison Keys, diventando così la seconda wild card nella storia a sconfiggere tre o più campionesse Slam in un singolo evento tour-level, dopo Elina Svitolina a Wimbledon 2023. Prima di Miami, non aveva mai battuto un’avversaria nella Top 40, né affrontato una nella Top 20; ora vanta due vittorie contro giocatrici della Top 10.

Il risultato rappresenta solo la terza sconfitta di Swiatek contro una giocatrice fuori dalla Top 100 in un tabellone principale WTA. In precedenza, era stata battuta da Karolina Muchova (n.106 all’epoca) al primo turno di Praga 2019 e da Ana Konjuh (n.338 all’epoca) al terzo turno di Miami 2021.

Formata alla Rafael Nadal Academy – con Toni Nadal presente sugli spalti a Miami – Eala ha abbattuto la numero due del ranking mondiale con una freddezza impressionante, evitando la rimonta che a un certo punto sembrava inevitabile. Swiatek aveva ribaltato la situazione da 0-2 a 4-2 nel secondo set e l’ordine sembrava ristabilito. Ma non è stato così. La filippina ha pareggiato sul 4-4, ha subito il break per il 5-4 e a quel punto il terzo set sembrava all’orizzonte. Invece, la giovane ha approfittato dei numerosi errori di Swiatek, si è fatta grande e ha chiuso l’incontro sul 7-5.

Quasi incredula per quanto realizzato, Eala ha faticato a reagire a questa vittoria monumentale, che si aggiunge ai successi contro Jelena Ostapenko e Madison Keys in questo percorso straordinario. Ora continua a sognare e affronterà Emma Raducanu o Jessica Pegula in semifinale, con l’ingresso nella top 100 già garantito e un balzo provvisorio fino alla 75ª posizione.

WTA Miami Alexandra Eala Alexandra Eala 0 6 7 0 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 0 2 5 0 Vincitore: Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico