Berrettini ai quarti di Miami: “Questa vittoria significa tanto per me” (Video con il tiebreak integrale del secondo set e le parole di Matteo)

Matteo Berrettini continua il suo straordinario percorso al Masters 1000 di Miami, raggiungendo i quarti di finale dopo una battaglia di nervi contro Alex De Minaur. Il tennista italiano, protagonista di un ritorno ad alti livelli dopo un periodo difficile, ha condiviso emozioni e riflessioni in un’intervista a caldo.

“Questa vittoria significa tanto per me. Vuol dire aver lavorato bene in campo e fuori, ed essere felici di quello che stai facendo. Se non sono felice, non posso ottenere i risultati che voglio. Sono molto fiero di me, del mio team, della mia famiglia. Bene così, ma punto ad arrivare ancora più in fondo”, ha commentato l’azzurro, evidenziando l’importanza del benessere mentale oltre che fisico.

La partita contro l’australiano De Minaur avrebbe potuto prendere una piega complicata. Dopo un primo set conquistato agevolmente per 6-3, Berrettini si è trovato più volte avanti di un break nel secondo parziale, ma non è riuscito a chiudere l’incontro nonostante ben tre match-point a disposizione nel dodicesimo game. La tenacia dell’avversario ha costretto l’italiano al tie-break, dove ha prevalso con il punteggio di 9-7.

Proprio su questa fase cruciale del match si è concentrata l’analisi del romano: “Il secondo set l’ho vinto, poi perso, poi vinto di nuovo. Alex difende come non ho mai visto fare a nessuno, io ho pensato a spingermi al limite e a lottare su ogni punto. Continuavo a dirmi di essere aggressivo e di fare le cose giuste. Mi ripetevo che anche perdere facendo le cose giuste è meglio che perdere e basta.”

Queste parole rivelano la maturità tattica e mentale raggiunta da Berrettini, che sembra aver ritrovato non solo il tennis che lo aveva portato in top 10, ma anche un approccio psicologico equilibrato e consapevole.

Con questa importante vittoria, l’italiano si conferma uno dei protagonisti del torneo e si prepara ad affrontare i quarti di finale con rinnovata fiducia, dimostrando che il suo percorso di ritorno ai vertici del tennis mondiale procede nella giusta direzione.





