Masters e WTA 1000 Miami: Il programma di Mercoledì 26 Marzo 2025

Stadium – ore 18:00

Alexandra Eala vs Iga Swiatek

Alexander Zverev vs Arthur Fils (Non prima 20:00)

Francisco Cerundolo vs Grigor Dimitrov

Emma Raducanu vs Jessica Pegula (Non prima 00:00)

Sebastian Korda vs Novak Djokovic (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 18:00

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Yuki Bhambri / Nuno Borges

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

Christian Harrison / Evan King vs Nikola Mektic / Michael Venus

Butch Buchholz – ore 18:00

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns

Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs Xinyu Wang / Saisai Zheng