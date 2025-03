Jasmine Paolini vola in semifinale a Miami: battuta Linette in due set

Splendida partita di Jasmine Paolini che domina in due set, 6-3 6-2, la polacca Magda Linette e si prenota la sfida per la finale.

Un’avversaria non facile numero 34 del mondo, best al 19 nel 2023, ma in vantaggio 2-1 nei confronti diretti, e vincitrice dell’unico scontro sul cemento lo scorso anno a Pechino. Magda Linette, polacca, classe 1992, tre tornei vinti in carriera, ma un inizio di stagione difficile con 7 partite vinte contro 8 sconfitte, unico acuto i quarti di finale ad Abu Dhabi.

Paolini conferma il livello fatto vedere nel turno precedente. Inizia male il set perdendo il servizio, con un paio di errori di dritto, ma poi riprende in mano il gioco infilando quattro giochi consecutivi. Jasmine sicura da fondo, domina tutti gli scambi, mentre Linette è pericolosa solo nei giochi di servizio grazie alla prima. Come partiva lo scambio era Jasmine che dominava con un palla pesante e traiettorie angolate sulle quali Linette arrivava sempre in ritardo.

Sinceramente oggi Linette non aveva i mezzi per opporsi a Jasmine che ha onorato la classifica ritornando a giocare a livello di Top-10. Paolini domina anche la seconda frazione, prendendo in apertura il servizio della polacca. Jasmine deve difendere in tre game diversi quattro palle break e lo fa in modo impeccabile, senza concedere niente alla 34 del mondo. Impotente la polacca lascia un altro break per strada che decide il set. Chide per 6 giochi a 2 Jasmine che riscatta un inizio di stagione non facile, fino ad oggi unica top-10 a non aver raggiunto un quarto nel circuito.

Per la prima volta in semifinale a Miami, la seconda in carriera in un 1000. Paolini ha ritrovato i colpi come ai bei tempi la serenità e la continuità. Con questa vittoria Paolini ritornerà comunque sesta, ma l’importante è avere fatto un risultato importante ed essere ritornata ai livelli del 2024. Ora una semifinale che non sarà facile contro la vincente di Sabalenka numero uno del mondo e Zheng nona del ranking. L’importante e dare tutto e lottare fino alla fine. Paolini lo sa fare.

“E’ stata dura. Abbiamo aspettato tate ore ed era umidissimo oggi. Sono contenta di come ho gestito la partita. Ho vinto in due set, ma non è stata facile. ” ha detto Paolini ” Ho passato le tre ore di attesa, con il team, mangiando qualcosa, facendo stretching,”

1. Set. La cronaca

Inizia male Paolini che sbaglia tre dritti e subisce subito il break 0-1. Al servizio Linette e sono due palle break per Jasmine che rientra con una risposta vincente 1-1. Parte con un doppio fallo Jasmine. Rimedia con il dritto. Prima vincente per la lucchese. Costruisce bene con il rovescio 40-15. Tiene il servizio Jasmine 2-1. Cerca di essere aggressiva in risposta Paolini, ma non trova il campo. Dritto fuori per Linette che rimane avanti 30-15. Bene Paolini che domina gli scambi. Palla break. Rovescio fuori di Linette Break Paolini 3-1. Pennella il campo Jasmine, Linette per ora non tiene il ritmo da fondo. Due palle per confermare il break. La prima in rete. Rovescio fuori. Parità. Altro dritto fuori misura. Palla break. Servizio vincente. Parità. Brava Paolini in uscita dal servizio. Risponde bene Linette, ancora parità. Dritto fuori di Jasmine, palla break numero due. Seconda carica d’effetto. Parità. Accelera con il dritto Jasmine. Scambio veloce, Linette sbaglia, break confermato 4-1. Aggressiva Paolini domina da fondo 0-30 Linette si salva con il servizio 15-30. Servizio e dritto per la polacca. Ace numero due. Risposta fuori e si salva Linette che accorcia 2-4. Servizio e dritto per Paolini, oggi molto solida. Ace, il primo per l’allieva di Furlan. Domina da fondo Jasmine 5-2. Palle nuove per Linette che tiene domina il gioco e tiene il servizio a zero 3-5. Paolini serve per il set. A segno con il dritto la numero sette del mondo 15-0. Risposta fuori della polacca 30-0. Risposta in rete, tre set-point per l’azzurra, esce il rovescio della polacca. Gioco a zero e primo set per Paolini 6-3.

2. Set

Serve Linette, Paolini aggressiva va avanti 30-15, Linette rimedia con uno schiaffo al volo. Trenta pari. Seconda di servizio, Jasmine spinge. Palla break. Ritmo e profondità nei colpi di Paolini. Break 1-0.

Disegna il campo Jasmine che sta ritrovando la sicurezza nei colpi e continuità. Perde concentrazione Jasmine, doppio fallo e parità. Rovescio fuori, e da 40-0 arriva la palla break per Linette. Rimedia Jasmine. Parità. Seconda senza peso, Linette risponde fuori. Fa la differenza con il dritto Jasmine break confermato 2-0. Inizia con il terzo ace Linette. Risponde fuori l’azzurra 30-0. Domina lo scambio Paolini, che recupera un quindici. Servizio e dritto per Linette che muove lo score, Paolini sempre avanti 2-1. Palla game per Paolini, che deve difendersi su una seconda lenta, parità. Lungolinea di Linette sulla riga. Palla break. Tiene lo scambio Paolini che costringe la polacca all’errore. Parità. Chiude a rete Jasmine, che salva ancora il gioco di servizio 3-1. Sente il contraccolpo la polacca. Doppio fallo il primo del match, e tre palle break da difendere. Si apre il campo con il servizio. Prima palla break annullata. Solida in difesa Jasmine, vola via il dritto di Linette, doppio break per l’azzurra 4-1. Inizia male Jasmine 0-15, che rimedia costringendo Linette all’errore. Prima vincente 30-15. Scappa il dritto alla toscana 30 pari. Valuta male il passante Jasmine. Palla break. Prima vincente. Aggredisce la seconda Linette, palla break numero due. Ancora prima vincente. Parità. Dritto fuori di Paolini, terza palla break. Ancora una buona prima. Parità. Ottima prima e poi ancora uno scambio vinto 5-1. Linette serve per restare nel match. Gioco a zero per la polacca che resta in corsa 2-5. Paolini al servizio con palle nuove per chiudere la partita. Inizia bene Jasmine 15-0. Dritto in rete 15 pari. Ace di Jasmine trenta pari. A segno con il dritto Jasmine. Match-point. Risposta fuori vince Paolini 6-2.

WTA Miami Magda Linette Magda Linette 0 3 2 0 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Enrico Milani