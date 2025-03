De Minaur doma Fonseca e vola agli ottavi a Miami: è la 17ª vittoria stagionale (Video)

Alex de Minaur ha centrato lunedì la sua 17ª vittoria del 2025, eguagliando Felix Auger-Aliassime come leader stagionale, superando in una vera battaglia il giovane talento brasiliano Joao Fonseca al Miami Open. L’australiano ha vinto per 5-7, 7-5, 6-3 dopo 2 ore e 31 minuti intensi di tennis, in un’atmosfera da stadio di calcio alimentata da un pubblico brasiliano caldissimo.

Allo Stadium Court, De Minaur ha chiuso il match con una rimonta decisa, vincendo sei degli ultimi sette giochi dopo aver perso il servizio in apertura di terzo set. Con questo successo, raggiunge per la seconda volta in carriera il quarto turno a Miami, dove affronterà Matteo Berrettini.

“È stata una battaglia vera. Sapevo cosa aspettarmi: Joao è esplosivo, pericoloso, con tanta fiducia e con il pubblico tutto per lui,” ha dichiarato De Minaur. “Sapevo che sarebbe stato un match durissimo, ho solo abbassato la testa e lavorato punto dopo punto.”

Il 26enne australiano ha costruito il suo successo con una strategia coraggiosa: attaccare il dritto di Fonseca sin dai primi scambi, per poi spingere il brasiliano a forzare con il rovescio. Il piano ha pagato nel lungo periodo: Fonseca ha commesso 43 errori non forzati, 25 dei quali di rovescio.

Fonseca, 18 anni, ha dato spettacolo nel primo set, chiuso con merito grazie a un break nel dodicesimo game e un’esplosione di gioia al cambio campo. Ma dopo aver ceduto il servizio a zero in apertura di secondo set, il teenager ha iniziato a faticare nei lunghi scambi da fondo, complice anche una stanchezza accumulata nelle settimane precedenti.

Il match ha vissuto momenti spettacolari: dalla risposta vincente in stile SABR (Sneak Attack By Roger) di Fonseca, a una situazione surreale in cui il brasiliano ha perso la scarpa durante uno scambio. Ma col passare del tempo, è stata la costanza e la freddezza dell’australiano a prevalere.

De Minaur ha salvato 5 delle 8 palle break concesse e ha mantenuto la lucidità nei momenti decisivi, conquistando il match nella loro prima sfida diretta. Il successo lo riporta in Top 10 della Live, superando Daniil Medvedev, e lo conferma tra i più continui dell’anno: è uno dei soli due giocatori (insieme a Grigor Dimitrov) ad aver raggiunto gli ottavi sia a Indian Wells che a Miami nel 2024 e 2025.

Prossimo ostacolo: Matteo Berrettini, che ha superato Zizou Bergs 6-4, 6-4 ed è tornato negli ottavi di un Masters 1000 per la prima volta dal 2023 (Monte-Carlo). L’italiano conduce 2-1 nei precedenti contro De Minaur.

Per Joao Fonseca, che aveva battuto Ugo Humbert nel turno precedente, si chiude una straordinaria campagna a Miami. Con una striscia di sette vittorie consecutive tra Challenger e ATP, e un bilancio stagionale di 22 vittorie e 5 sconfitte, il brasiliano sta rapidamente scalando la classifica: è n.58 nella Live Rankings, due posizioni sopra il suo best ranking.

Il suo 2025 è già stato impreziosito dal primo titolo ATP a Buenos Aires, e il talento di Rio de Janeiro continua a dimostrare che il futuro gli appartiene.





Francesco Paolo Villarico