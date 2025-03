Alla Napoli Tennis Cup domani entrano in gioco tutti i big per completare il primo turno del torneo. In campo Wawrinka, Darderi, Fognini, Passaro, Coric. Oggi stop all’esordio per gli azzurri Zeppieri e Maestrelli (con il programma di domani)

Super martedì alla Napoli Tennis Cup, l’ATP Challenger 125 organizzato da Master Sport Group e dal Tennis Club Napoli.

Entrano in gioco tutti i big del torneo e si completa così il primo turno del tabellone principale. Sul campo centrale d’Avalos dalle ore 10 giocherà la testa di serie n.3, l’azzurro Francesco Passaro contro il qualificato svedese Elias Ymer; a seguire l’atteso match dello svizzero Stan Wawrinka che trova sulla sua strada il qualificato croato Borna Gojo. Sempre a seguire toccherà a Fabio Fognini, n.5 del torneo, contro il belga Onclin. Non prima delle 14,30 farà poi l’esordio il numero 1 del torneo, l’azzurro Luciano Darderi, nel derby azzurro contro il qualificato Franco Agamenone.

Sugli altri campi, il “Gasparini” e il numero 2, in gara gli altri italiani: Federico Arnaboldi contro l’americano Boyer; il qualificato Andrea Pellegrino contro il britannico Evans; l’altro qualificato Giovanni Fonio contro il ceko Svrcina. Attesa anche per il croato ex n.12 del mondo Borna Coric che affronta all’esordio il francese Mayot.

Domani, via alle dirette di Supertennistv. Programmati in diretta i quattro match in programma dalle ore 10 sul campo “d’Avalos” della Napoli Tennis Cup: Passaro-Ymer; Wawrinka-Goyo; Fognini-Onclin; Darderi-Agamenone.

Sempre domani, Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, premierà Stan Wawrinka, al termine della sua partita. Al fuoriclasse svizzero sarà consegnata un’opera realizzata dall’artista napoletano Asad, per celebrare il suo ritorno al torneo di Napoli venti anni dopo la sua prima partecipazione e per i formidabili successi realizzati nella sua lunga e brillante carriera.

Oggi si sono disputati i primi incontri del tabellone principale della Napoli Tennis Cup. Male i due primi azzurri in gara. Giulio Zeppieri, una delle wild card del torneo, ha iniziato bene poi è calato e ha ceduto al romeno Filip Jianu 3-6 6-1 6-0. Quasi due ore di lotta non sono servite a Francesco Maestrelli, anche lui wild card del torneo, per avere la meglio sul boliviano Murkel Dellien che ha vinto 6-3 6-4. Nell’ultimo match di giornata è uscito di scena il numero 2 del torneo, il belga Raphael Collignon, battuto dal ceko Kopriva 6-3 6-4.

Nel primo pomeriggio di oggi si era concluso il torneo di qualificazione con le vittorie dei tre italiani Franco Agamenone, Andrea Pellegrino e Giovanni Fonio che hanno conquistato il pass per il tabellone principale portando così a nove il totale degli azzurri in gara alla Napoli Tennis Cup. L’italo-argentino Agamenone ha vinto uno splendido match contro l’ex n. 24 del mondo, il croato Martin Klizan, testa di serie n.8, 7-6 4-6 6-3 dopo 2h45′ di gioco. Pellegrino e Fonio hanno vinto invece due derby, rispettivamente contro Alessandro Pecci 6-3 6-3 e contro Jacopo Berrettini 3-6 6-1 7-6. Domani, come scritto, li rivedremo tutti in campo nel main draw, con Agamenone contro Darderi; con Pellegrino contro il britannico Evans; con Giovanni Fonio contro il ceko Svrcina.

PROGRAMMA E BIGLIETTI

È operativa la prevendita per acquistare i biglietti della Napoli Tennis Cup 2025 presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, sui siti Vivaticket.com e azzurroservice.net. Previsti sconti sul costo dei biglietti giornalieri dedicati agli Under 14 e sulle Scuole Tennis dei circoli della Campania.

Campo D’Avalos – ore 10:00

Francesco Passaro vs Elias Ymer

Stan Wawrinka vs Borna Gojo

Fabio Fognini vs Gauthier Onclin

Luciano Darderi vs Franco Agamenone (Non prima 14:30)

Alexandru Jecan / David Pichler vs Milos Karol / Giorgio Ricca

Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00

Tristan Boyer vs Federico Arnaboldi

Andrea Pellegrino vs Daniel Evans

Max Hans Rehberg vs Thiago Seyboth Wild

Harold Mayot vs Borna Coric (Non prima 14:30)

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Alexander Merino / Christoph Negritu

Campo 2 – ore 10:00

Giovanni Fonio vs Dalibor Svrcina

Hynek Barton vs Pierre-Hugues Herbert

Gregoire Barrere vs Chun-Hsin Tseng

Duje Ajdukovic vs Sumit Nagal