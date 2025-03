Cornet ci ripensa, torna in campo a Rouen

Alize Cornet sorprende il mondo del tennis, e in particolare quello francese, annunciando a sorpresa il ritorno in campo, previsto per il torneo di Rouen il prossimo 13 aprile. La nizzarda, oggi 35enne, aveva disputato il suo ultimo incontro lo scorso anno a Roland Garros battuta dalla cinese Zheng Qinwen. Cornet aveva comunque scelto di mantenere i suoi punti nella classifica mondiale, tanto che ancora figura nel ranking WTA alla posizione n.523.

“Pensavate di esservi sbarazzati di me? Ancora non è così! Quindi a presto, così potremo vibrare di nuovo tutti insieme”, ha dichiarato Alize in un comunicato stampa diffuso dall’organizzazione del torneo WTA 250. “Quando ho ripreso ad allenarmi 2 mesi fa, ho avuto subito questo obiettivo in mente, essere pronta per Rouen” commenta Cornet.

La francese si era ritirata con un bottino di sei titoli WTA e un best ranking di n.11 toccato nel lontano febbraio 2009. Negli Slam vanta i quarti di finale agli Australian Open 2022 come miglior piazzamento, mentre a Roland Garros, lo Slam di casa, non è mai andata oltre gli ottavi di finale, come a Wimbledon e US Open. Ha vinto la Fed Cup con la Francia nel 2019.

Cornet, come Caroline Garcia (74esima in classifica) giocherà quindi a Rouen con una wild card che le garantirà un posto nel main draw. Vedremo se questo rientro sarà solo un tentativo, una sorta di operazione nostalgia, oppure proverà davvero a riprendere l’attività.

Mario Cecchi