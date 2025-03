Musetti sfida Djokovic a Miami: azzurro a caccia del secondo exploit contro il serbo. Lorenzo “Ho lottato tanto dopo tante sconfitte al terzo turno” (Video)

Lorenzo Musetti si prepara a una delle sfide più difficili del circuito: battere Novak Djokovic e volare ai quarti di finale del Miami Open. Il 23enne toscano punta a replicare l’unico successo ottenuto contro il serbo nel 2023 al Masters 1000 di Montecarlo, impresa che le quote dei bookmaker indicano come particolarmente ardua.

Secondo le quote, l’ex numero 1 del mondo parte nettamente favorito, con quote rispettivamente a 1,30 e 1,33, mentre la vittoria di Musetti è offerta a 3,30. Nel set betting, la vittoria di Djokovic per 2-0 è quotata a 1,83, seguita dal 2-1 a 3,65. Per chi crede nell’impresa dell’italiano, un successo in due set viene proposto a 6,20, mentre in tre set a 7,20.

Nonostante le probabilità non siano dalla sua parte, Musetti può contare non solo sull’esperienza positiva di Montecarlo, ma anche sul ricordo dell’epico confronto del Roland Garros 2021 contro Djokovic. In quell’occasione, il giovane italiano si portò avanti di due set prima di cedere alla rimonta del serbo, che poi avrebbe vinto il torneo. Quella partita, seppur persa, dimostrò che il gioco vario e tecnico di Musetti può mettere in difficoltà anche un campione del calibro di Djokovic.

Dichiara Musetti sul match di ieri contro il canadese: “È stata una partita importante, abbiamo fatto vedere un grande tennis, Felix ha giocato un primo set incredibile con altissime percentuali di prime palle. Dopo penso di aver trovato più ritmo dal fondo, e di aver intuito meglio il suo gioco. Ho lottato tanto dopo tante sconfitte al terzo turno, ho faticato per riuscire a essere aggressivo e adesso sono felice e orgoglioso di questa vittoria”, ha aggiunto il toscano.

In campo oggi Matteo Berrettini, che affronta nei sedicesimi di finale il belga Zizou Bergs. In questo caso, i bookmaker vedono favorito l’italiano, testa di serie numero 29 del torneo, quotato a 1,40, contro il 3 offerto per la vittoria del suo avversario.

Quote e scontri diretti

3R 🇺🇸 Opelka – 🇨🇿 Machac (20) 0-1 2.58 1.49

3R 🇦🇺 Walton – 🇭🇰 Wong 0-1 1.55 2.44

3R 🇩🇪 Zverev (1) – 🇦🇺 Thompson 3-2 1.16 5.13

3R 🇷🇺 Safiullin – 🇨🇿 Mensik 0-0 2.57 1.50

3R 🇺🇸 Fritz (3) – 🇨🇦 Shapovalov (27) 4-7 1.43 2.81

3R 🇫🇷 Fils (17) – 🇺🇸 Tiafoe (16) 0-0 1.82 1.98

3R 🇮🇹 Berrettini (29) – 🇧🇪 Bergs 0-0 1.40 2.93

3R 🇦🇺 De Minaur (10) – 🇧🇷 Fonseca 0-0 1.87 1.92

R16 🇳🇴 Ruud (5) – 🇦🇷 Cerundolo (23) 3-4 1.84 1.95

R16 🇫🇷 Monfils – 🇺🇸 Korda (24) 1-0 2.29 1.61

R16 🇧🇬 Dimitrov (14) – 🇺🇸 Nakashima (31) 1-1 1.56 2.40

R16 🇮🇹 Musetti (16) – 🇷🇸 Djokovic (4) 1-7 3.38 1.32