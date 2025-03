Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Djokovic avanza a Miami: supera Carabelli e approda agli ottavi di finale dove sfiderà il nostro Lorenzo Musetti

Novak Djokovic si è qualificato per gli ottavi di finale del Miami Open 2025, superando l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Il serbo ha chiuso la pratica in due set con una prestazione che è andata calando d’intensità, ma ha comunque mostrato grande concentrazione nel suo gioco nonostante l’inferiorità dell’avversario, imponendosi per 6-1, 7-6 (1).

Dopo aver eliminato Rinky Hijikata nel turno precedente, Djokovic ha impiegato 1 ora e 41 minuti per avere la meglio su Carabelli e guadagnarsi la sfida contro Lorenzo Musetti nel quarto turno del secondo Masters 1000 dell’anno.

Forse Novak Djokovic non si considerava il principale favorito per la vittoria finale quando è arrivato al Miami Open 2025, ma l’eliminazione massiccia di teste di serie gli ha aperto una grande possibilità di conquistare il titolo domenica prossima. Tra i principali favoriti rimangono solo ‘Nole’ e Alexander Zverev, sebbene resti ancora da vedere cosa ci riserverà il torneo più imprevedibile dell’anno finora.

Lo scontro non poteva iniziare meglio per Djokovic, che ha preso subito un ottimo ritmo grazie ai punti lunghi che si sono sviluppati. Nel primo set, Carabelli ha cercato di far sbagliare il serbo con scambi prolungati, ma questa tattica risulta spesso difficile contro quello che è probabilmente il miglior giocatore della storia nel resistere nei palleggi lunghi. Senza pietà e vincendo il 100% dei punti sulla seconda di servizio del suo avversario, il serbo ha ottenuto un netto 6-1 nel primo parziale.

L’idea di Camilo è rimasta la stessa all’inizio del secondo set: tentare di superare Nole resistendo nei punti lunghi. L’argentino ha iniziato a utilizzare efficaci palle corte nei momenti critici quando si trovava ad affrontare palle break. Queste soluzioni funzionavano, anche se alla terza occasione Djokovic è riuscito a trovare la formula per piazzare una buona volée piazzando il break e portandosi sul 2 a 1 e battuta.

Quando sembrava che tutto procedesse senza intoppi per Djokovic, Carabelli ha ottenuto il controbreak cercando l’impresa, mettendo in difficoltà il serbo fino al tie-break. Il game sul 4-4 è stato cruciale, con Camilo al servizio in un game durato quasi 10 minuti con gli scambi più lunghi dell’incontro. In quel momento, la partita ha iniziato a equilibrarsi e sembrava che l’argentino avesse possibilità di aggiudicarsi il set. Novak ha però inserito una marcia in più riuscendo a chiudere l’incontro al tie-break del secondo parziale.

Con questa vittoria, Djokovic continua il suo cammino a Miami, confermandosi tra i principali candidati alla vittoria finale in un torneo che ha già riservato diverse sorprese.

Elise Mertens vs Iga Swiatek



WTA Miami Elise Mertens [27] • Elise Mertens [27] 0 6 1 0 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 0 7 6 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Sebastian Korda vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 18:00)



ATP Miami Sebastian Korda [24] Sebastian Korda [24] 7 6 Stefanos Tsitsipas [9] Stefanos Tsitsipas [9] 6 3 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 S. Korda 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Korda 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Novak Djokovic



ATP Miami Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 1 6 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 6 7 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 6-6 → 6-7 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Djokovic 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-5 → 1-6 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 N. Djokovic 40-30 0-0 → 0-1

Amanda Anisimova vs Mirra Andreeva (Non prima 00:00)



WTA Miami Amanda Anisimova [17] Amanda Anisimova [17] 7 2 6 Mirra Andreeva [11] Mirra Andreeva [11] 6 6 3 Vincitore: Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Amanda Anisimova 15-0 40-0 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Francisco Cerundolo vs Tommy Paul (Non prima 01:30)



ATP Miami Francisco Cerundolo [23] Francisco Cerundolo [23] 0 0 Tommy Paul [12] Tommy Paul [12] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Grandstand – ore 16:00

Grigor Dimitrov vs Karen Khachanov



ATP Miami Grigor Dimitrov [14] Grigor Dimitrov [14] 6 6 7 Karen Khachanov [22] Karen Khachanov [22] 7 4 5 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 4-3 → 5-3 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Madison Keys vs Alexandra Eala (Non prima 18:30)



WTA Miami Madison Keys [5] • Madison Keys [5] 0 4 2 0 Alexandra Eala Alexandra Eala 0 6 6 0 Vincitore: Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Madison Keys 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Alexandra Eala 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Anna Kalinskaya vs Jessica Pegula



WTA Miami Anna Kalinskaya [32] Anna Kalinskaya [32] 7 2 6 Jessica Pegula [4] Jessica Pegula [4] 6 6 7 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 6*-2 6*-3 6-6 → 7-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Emma Raducanu vs McCartney Kessler



WTA Miami Emma Raducanu • Emma Raducanu 0 6 3 McCartney Kessler McCartney Kessler 0 1 0 Vincitore: Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Emma Raducanu 3-0 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Casper Ruud vs Alejandro Tabilo (Non prima 00:00)



ATP Miami Casper Ruud [5] Casper Ruud [5] 6 7 Alejandro Tabilo [30] Alejandro Tabilo [30] 4 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Butch Buchholz – ore 16:00

Karolina Muchova vs Elina Svitolina



WTA Miami Karolina Muchova [15] Karolina Muchova [15] 2 6 2 Elina Svitolina [22] Elina Svitolina [22] 6 3 6 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Karolina Muchova 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Karolina Muchova 0-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lorenzo Musetti vs Felix Auger-Aliassime



ATP Miami Lorenzo Musetti [15] Lorenzo Musetti [15] 4 6 6 Felix Auger-Aliassime [18] Felix Auger-Aliassime [18] 6 2 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Brandon Nakashima vs David Goffin



ATP Miami Brandon Nakashima [31] Brandon Nakashima [31] 6 6 6 David Goffin David Goffin 3 7 3 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* ace 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Goffin 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Nakashima 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 B. Nakashima 15-0 15-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 2-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Nakashima 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Jaume Munar vs Gael Monfils



ATP Miami Jaume Munar Jaume Munar 5 7 6 Gael Monfils Gael Monfils 7 5 7 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* df 6-6 → 6-7 J. Munar 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Munar 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

Sander Gille / Jan Zielinski vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Miami Sander Gille / Jan Zielinski Sander Gille / Jan Zielinski 3 6 Maximo Gonzalez / Andres Molteni [7] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [7] 6 7 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Gille / Zielinski 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Gille / Zielinski 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Gille / Zielinski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 0-1 → 0-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 16:00

Clara Tauson vs Paula Badosa



WTA Miami Clara Tauson [20] Clara Tauson [20] 0 3 6 0 Paula Badosa [10] • Paula Badosa [10] 0 6 7 0 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Paula Badosa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 1-5* 2-5* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Clara Tauson 15-0 40-0 2-3 → 3-3 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anna Blinkova vs Marta Kostyuk



WTA Miami Anna Blinkova Anna Blinkova 0 2 1 0 Marta Kostyuk [23] • Marta Kostyuk [23] 0 6 6 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marta Kostyuk 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Pedro Martinez / Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Miami Julian Cash / Lloyd Glasspool [6] Julian Cash / Lloyd Glasspool [6] 7 6 Pedro Martinez / Giovanni Mpetshi Perricard Pedro Martinez / Giovanni Mpetshi Perricard 5 4 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 P. Martinez / Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Martinez / Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Caroline Dolehide / Storm Hunter vs Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok



WTA Miami Caroline Dolehide / Storm Hunter Caroline Dolehide / Storm Hunter 0 6 6 0 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok [8] Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok [8] 0 4 4 0 Vincitore: Dolehide / Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Caroline Dolehide / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Caroline Dolehide / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Caroline Dolehide / Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Caroline Dolehide / Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Caroline Dolehide / Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Caroline Dolehide / Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Caroline Dolehide / Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Caroline Dolehide / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide / Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Guido Andreozzi / Theo Arribage vs Sebastian Korda / Jordan Thompson



ATP Miami Guido Andreozzi / Theo Arribage Guido Andreozzi / Theo Arribage 6 4 Sebastian Korda / Jordan Thompson Sebastian Korda / Jordan Thompson 7 6 Vincitore: Korda / Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 S. Korda / Thompson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Andreozzi / Arribage 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 S. Korda / Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / Arribage 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Korda / Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / Arribage 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 1-2 → 2-2 S. Korda / Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Arribage 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Korda / Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 S. Korda / Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Andreozzi / Arribage 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 S. Korda / Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Korda / Thompson 15-0 30-0 40-0 40-30 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / Arribage 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 S. Korda / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Korda / Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 S. Korda / Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – ore 16:00

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns



WTA Miami Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 4 3 0 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns • Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0 6 6 0 Vincitore: Alexandrova / Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Nikola Mektic / Michael Venus



ATP Miami Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 3 3 Nikola Mektic / Michael Venus [5] Nikola Mektic / Michael Venus [5] 6 6 Vincitore: Mektic / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Mektic / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 N. Mektic / Venus 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 N. Mektic / Venus 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-5 → 3-6 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 N. Mektic / Venus 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 N. Mektic / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Timea Babos / Luisa Stefani vs Elise Mertens / Shuai Zhang



WTA Miami Timea Babos / Luisa Stefani Timea Babos / Luisa Stefani 0 3 1 0 Elise Mertens / Shuai Zhang [7] • Elise Mertens / Shuai Zhang [7] 0 6 6 0 Vincitore: Mertens / Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Cristina Bucsa / Miyu Kato



WTA Miami Sara Errani / Jasmine Paolini [3] Sara Errani / Jasmine Paolini [3] 0 6 2 0 Cristina Bucsa / Miyu Kato Cristina Bucsa / Miyu Kato 0 7 6 0 Vincitore: Bucsa / Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Cristina Bucsa / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 2-4* 3-4* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Ashlyn Krueger / Jessica Pegula vs Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu