Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Hong Kong fa la storia: Coleman Wong elimina Shelton a Miami. In campo Matteo Berrettini (LIVE)

Coleman Wong ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera sabato al Miami Open, dove ha sorprendentemente eliminato la testa di serie numero 13 Ben Shelton.

Il ventenne wild card ha prodotto una prestazione coraggiosa dall’inizio alla fine, prevalendo con il punteggio di 7-6(3), 2-6, 7-6(5). Wong, numero 128 del ranking ATP, è il secondo giocatore con la classifica più bassa a raggiungere il terzo turno a Miami negli ultimi 10 anni (dopo Damm nel 2024).

“Ho sempre avuto fiducia in me stesso per giocare su questi grandi palcoscenici… Ho attraversato un momento difficile durante il periodo COVID,” ha dichiarato Wong. “Non ho giocato per un anno e mezzo e sono davvero fortunato che il mio team continui a sostenermi. Sono davvero felice. Questa vittoria è per te, Hong Kong.”

“I miei genitori, i miei allenatori, il mio team. Mi hanno aiutato tanto nei momenti alti e bassi. Sanno che stavo lottando e arrivare qui non è stato facile. Giocare contro un ragazzo come Ben è un sogno che avevo fin da quando ero piccolo. Partecipare a grandi tornei contro giocatori di alto livello, sono davvero felice.”

Dopo aver sconfitto Daniel Altmaier al primo turno, Wong è diventato il primo giocatore di Hong Kong a registrare una vittoria in un Masters 1000. Nel prossimo turno affronterà il lucky loser Adam Walton.

Wong ha interrotto la striscia di 14 vittorie consecutive di Shelton nei turni d’apertura degli eventi ATP Masters 1000 e Grand Slam dall’inizio della stagione 2024. Il giocatore di Hong Kong ha lasciato sfuggire un vantaggio di 5-2 nel set finale, ma si è ripreso con un tie-break decisivo impeccabile per raggiungere il terzo turno di un Masters 1000 per la prima volta nella sua carriera.

Questa vittoria rappresenta non solo un traguardo personale per Wong, ma anche un momento storico per il tennis di Hong Kong, che vede per la prima volta un suo rappresentante avanzare così avanti in un torneo di questo prestigio. Il giovane asiatico, che ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo, sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli nonostante la sua limitata esperienza nei tornei del circuito maggiore.

La sfida contro Walton nel prossimo turno offrirà a Wong un’altra opportunità per continuare a scrivere la storia e, potenzialmente, spingersi ancora più avanti in un torneo che sta già segnando la sua giovane carriera.

🎾 🎾 🎾 🇺🇸 Masters & WTA 1000 Miami USA





Cemento 👨

Masters 1000 2° TURNO 👩

WTA 1000 3° TURNO 🌤️ Parzialmente nuvoloso Previsioni meteo Miami, 22 Marzo 2025 max. 24°C min. 18°C

