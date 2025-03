Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Sabato 22 Marzo 2025. Tanti azzurri in campo. Hurkacz si ritira. Darderi affronterà il lucky loser Walton

Hubert Hurkacz si è ritirato dal torneo ATP Masters 1000 di Miami: il polacco, accreditato della ventunesima testa di serie, aveva usufruito di un bye al primo turno e nel secondo avrebbe dovuto affrontare l’azzurro Luciano Darderi, ma ha dovuto rinunciare alla partecipazione per un problema alla spalla.

Il suo posto in tabellone è stato preso dall’australiano Adam Walton, ripescato come lucky loser dopo l’eliminazione al secondo e decisivo turno delle qualificazioni. Sarà dunque l’oceanico ad affrontare il tennista italiano nel match di domani.

La sfida tra Luciano Darderi e l’australiano Adam Walton si giocherà domani, sabato 22 marzo, sul Court 7. Il match sarà il primo del programma di giornata, con inizio fissato alle ore 16.00 italiane.

Walton, dal canto suo, avrà l’occasione di sfruttare questo fortunato ripescaggio per mettersi in mostra in uno dei tornei più prestigiosi del calendario tennistico mondiale.

Stadium – ore 17:00

Alexander Zverev vs Jacob Fearnley

Aryna Sabalenka vs Elena-Gabriela Ruse (Non prima 18:00)

Coco Gauff vs Maria Sakkari

Alejandro Davidovich Fokina vs Frances Tiafoe (Non prima 00:00)

Qinwen Zheng vs Taylor Townsend (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00

Ons Jabeur vs Jasmine Paolini

Taylor Fritz vs Lorenzo Sonego

Jakub Mensik vs Jack Draper

Joao Fonseca vs Ugo Humbert

Rebeka Masarova vs Danielle Collins (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00

Leylah Fernandez vs Ashlyn Krueger

Hailey Baptiste vs Naomi Osaka

Magda Linette vs Linda Fruhvirtova

Zizou Bergs vs Andrey Rublev

Alex de Minaur vs Yunchaokete Bu

Court 1 – ore 16:00

Coleman Wong vs Ben Shelton

Thiago Agustin Tirante vs Denis Shapovalov

Holger Rune vs Reilly Opelka

Matteo Berrettini vs Hugo Gaston

Arthur Fils vs Gabriel Diallo

Court 7 – ore 16:00

Adam Walton vs Luciano Darderi

Matteo Arnaldi vs Tomas Machac

Anna Danilina / Irina Khromacheva vs Ashlyn Krueger / Jessica Pegula

Cristina Bucsa / Miyu Kato vs Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse

Xinyu Wang / Saisai Zheng vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe

Court 5 – ore 16:00

Jamie Murray / Adam Pavlasek vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Jordan Thompson vs Giovanni Mpetshi Perricard

Alexei Popyrin vs Roman Safiullin

Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs Yuki Bhambri / Nuno Borges

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Rafael Matos / Marcelo Melo

Court 2 – ore 16:00

Hendrik Jebens / Albano Olivetti vs Joran Vliegen / Jackson Withrow

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Ariel Behar / Robert Galloway

Matthew Ebden / John Peers vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry

Sebastian Korda / Jordan Thompson vs Alex Michelsen / Ben Shelton

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Guido Andreozzi / Theo Arribage

Court 3 – ore 16:00

Marie Bouzkova / Bethanie Mattek-Sands vs Anna Kalinskaya / Caty McNally

Monica Niculescu / Katarzyna Piter vs Elise Mertens / Shuai Zhang

Leylah Fernandez / Nicole Melichar-Martinez vs Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Nadiia Kichenok / Aldila Sutjiadi

Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs Asia Muhammad / Demi Schuurs