Munar shock a Miami: spazza via Medvedev in due set. Monfils sfida il tempo: impresa epica a Miami contro Lehecka (Video)

Jaume Munar ha compiuto una straordinaria impresa venerdì al Miami Open, sconfiggendo l’ex campione e numero 8 del mondo Daniil Medvedev e ottenendo la sua terza vittoria contro un Top 10. Lo spagnolo ha dominato Medvedev durante tutto l’incontro di 78 minuti, conquistando un netto 6-2, 6-3 che gli ha permesso di avanzare al terzo turno.

Munar, che non aveva mai battuto un giocatore Top 10 in un ATP Masters 1000 o in un torneo del Grande Slam, ha salvato due palle break mentre serviva per il match e ha commesso solo 14 errori non forzati contro i 32 di Medvedev, apparso lontano dalla sua migliore condizione a Miami.

La precedente vittoria di Munar contro un Top 10 risaliva al 2022 a Tokyo, quando sconfisse Casper Ruud. Con quest’ultimo exploit, il 27enne spagnolo accede al terzo turno di un evento Masters 1000 per la terza volta in carriera (dopo Indian Wells 2022 e Madrid 2023).

“Significa molto per me”, ha dichiarato Munar. “Mi sento benissimo dopo tutto il lavoro che ho fatto per ottenere un risultato del genere in un torneo come questo. Mi sento davvero a mio agio qui e ho giocato molto bene quest’anno sui campi in cemento. La situazione si è fatta un po’ tesa alla fine, ma sono contento della mia prestazione e questo risultato significa molto.”

“Ho cambiato molte cose”, ha spiegato Munar parlando del suo gioco. “Ho modificato tecniche, tattiche. Sta funzionando molto bene quest’anno. Penso di dover continuare a migliorare e a cambiare le cose. Cercare di capire dove il mio gioco può progredire e credo che io e il mio team stiamo facendo un ottimo lavoro.”

Medvedev, che la settimana scorsa aveva raggiunto le semifinali a Indian Wells, ha faticato nel 2025, non riuscendo a vincere più di due partite in nessuno degli altri cinque tornei a cui ha partecipato quest’anno. La testa di serie numero 7, che aveva conquistato il trofeo a Miami due anni fa, ha vinto un solo titolo a livello tour da allora (Roma 2023). Ora dovrà aspettare la stagione sulla terra battuta per tentare di interrompere il digiuno.

Salito di due posizioni al numero 54 nell’ATP Live Rankings, Munar affronterà al prossimo turno Gael Monfils.

I vecchi rocker non muoiono mai. Gael Monfils continua a sfidare le leggi del tempo con una prestazione tennistica spettacolare a 38 anni. Il francese ha raggiunto il terzo turno del Miami Open 2025 dopo aver superato Jiri Lehecka in una battaglia incommensurabile, risolta con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6(8) a suo favore.

L’eterno showman del tennis mondiale ha dimostrato ancora una volta che l’età è solo un numero, regalando al pubblico della Florida uno spettacolo fatto di colpi acrobatici, accelerazioni improvvise e una capacità atletica che molti giocatori più giovani possono solo invidiare.

Il match contro il talentuoso ceco ha seguito un andamento altalenante, con un primo set dominato da Monfils con un netto 6-1, un secondo parziale in cui Lehecka ha trovato le contromisure vincendo 6-3, e un decisivo terzo set risolto solo al tie-break dopo un finale carico di tensione ed emozioni.

La vittoria nel tie-break per 10-8 evidenzia quanto sia stata equilibrata e combattuta la fase finale dell’incontro, con il francese che ha estratto dal cilindro alcune delle sue magie nei momenti più importanti.

Questo successo permette a Monfils di avanzare al terzo turno dove affronterà proprio lo spagnolo Jaume Munar, reduce dalla clamorosa vittoria contro Daniil Medvedev. Si preannuncia un altro incontro spettacolare per il veterano francese, che continua a regalare emozioni e a dimostrare che la passione per il tennis, unita a un atletismo fuori dal comune, può sfidare anche l’inesorabile scorrere del tempo.

Anche Stefanos Tsitsipas è stato in difficoltà nel terzo giorno di torneo ma, a differenza di Medvedev, è riuscito a sopravvivere e raggiungere il terzo turno. Il greco ha rimontato da un set e un break di svantaggio per superare il qualificato di Taipei Chun-Hsin Tseng con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3.

Tsitsipas ha conquistato il titolo a Dubai il mese scorso e poi è avanzato fino al quarto turno a Indian Wells. Il miglior risultato del 26enne a Miami risale al 2021, quando raggiunse i quarti di finale. Con l’obiettivo di migliorare quel record, il numero 10 del mondo affronterà al prossimo turno Sebastian Korda o Eliot Spizzirri.





