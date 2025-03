Lorenzo Musetti vince in rimonta a Miami: battuto Halys dopo due ore e mezza di battaglia

Vince Lorenzo Musetti che in rimonta si impone 7-5 al terzo dopo 2 ore e ventisette minuti di lotta contro il francese Quentin Halys 29 anni, ed n.57 del mondo suo attuale best ranking.

Per Musetti una vittoria che vale tanto. Con fatica, ma con tanta umiltà Lorenzo è riuscito a venire fuori da una partita molto complicata. Merito di Halys che ha giocato in modo aggressivo su ogni palla. Avversario ostico che su questa superficie vale più della sua classifica. Partita vinta in recupero dopo un set perso e con tante occasioni sprecate nella seconda frazione. Bravo Lorenzo a tenere con la testa nel terzo set quando servendo per secondo è stato sempre indietro nel punteggio, ed ogni punto era importante.

Halys che non ha mai vinto un torneo e ha quest’anno un parziale di 5 partite vinte contro 6 perse aveva raggiunto in febbraio la semifinale al 500 di Dubai, e si esalta sulle superfici veloci le più adatte al suo gioco. Musetti era alla ricerca di una buona prestazione dopo l’infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare due 500, praticamente all’inizio della tournée sudamericana. Lorenzo che vanta ha nel 2025 un record di 5 vittorie contro 3 sconfitte, difendeva a Miami gli ottavi raggiunti nel 2024 (d.Alcaraz).

E’ stata partita veloce, scambi rapidi grazie ai campi molto più veloci di quelli di Indian Wells. Un primo set giocato molto bene da Halys, favorito dalla velocità dei campi di Miami. Una superficie più favorevole ad un giocatore dai gesti brevi e dal tennis aggressivo come Halys, con Musetti che dopo l’infortunio sembra aver ripreso la vecchia abitudine di stare tre metri dietro a linea di fondo. Sempre lontano nei game di risposta, Musetti lasciava il campo aperto ed iniziava a giocare gli scambi in difesa. Purtroppo anche nei suoi giochi di servizio Lorenzo tendeva dopo il primo o secondo colpo ad indietreggiare troppo e subire l’aggressività di Halys. Inesorabile arrivava il break ed il francese chiudeva la prima frazione 6-4.

Nel secondo set Musetti giocava più libero, un tennis più fluido ed Halys fino allora impeccabile concedeva qualche errore in più. Lorenzo facevo un passo avanti, non proprio sulla linea, ma quanto bastava a non giocare più gli scambi in difesa. Lorenzo brekkava per primo, poi mancava due palle per il 5-2 e subiva la reazione del francese. Ancora due set point per Musetti che Halys neutralizzava con altrettante prime. SI andava al tie break. Era sempre Halys a giocare aggressivo con Musetti in difesa. Lorenzo comunque riusciva a far giocare sempre un punto in più al transalpino. Arrivavano due set point ed Halys consegnava il set con due doppi falli consecutivi. Un set comunque meritato da Musetti, che ha cercato di spingere di più e non lasciare l’iniziativa al francese.

La terza frazione era un braccio di ferro. Lorenzo bravissimo a tenere pur sempre indietro nello score fino al break sul cinque pari. Due punti giocati alla perfezione al momento giusto, per il break e poi il servizio finale recuperato da 0-30. Come si dice sempre sono i punti importanti che fanno la differenza.

Una vittoria che non deve comunque far dimenticare i limiti attuali del gioco del carrarino purtroppo oggi sempre in difesa e lontano dalla linea di fondo. Poi il suo braccio, le sue capacità tecnica e il gioco di difesa gli permettono di uscire da situazione complicate, ma su campi veloci come questi di Miami, se si vuole andare lontano si deve fare un passo avanti e prendere l’iniziativa. Contro un Halys si può vincere subendo ad ogni scambio. Al prossimo turno ci sarà Felix Auger-Aliassime e se Lorenzo vuole vincere deve avvicinarsi di più alla linea di fondo. Il resto lo dirà il tennis.

La cronaca

1.Set

Serve Halys che tiene senza problemi il servizio 1-0. Inizia con un doppio fallo Musetti. Qualche problema con il vento che purtroppo a Miami è presente tutti i giorni. Un po’ frettoloso Musetti che sbaglia un rovescio e si ritrova 15-30. Per fortuna entra la prima. Musetti tiene il servizio 1-1. Halys mette fuori in dritto, 0-30. Tre prime per il francese che recupera 2-1. A rete Musetti, ottima volée 30-0. Gioco a zero 2-2. Troppo indietro Musetti sul servizio di Halys. Quando entra la prima è come una sentenza. Musetti rincorre da tre metri dietro la riga le bordate del francese che conduce 3-2. Bene Musetti con la prima. Contropiede di dritto e palla corta di Halys 30 pari. Bene Musetti con 11 prime su dodici 3-3. Sulla prima di Halys non si gioca, sulla seconda Lorenzo resta troppo lontano e la risposta resta corta. Doppio fallo Halys che comunque resta avanti 40-15 e chiude il gioco 4-3.

Sempre troppo indietro Musetti che lascia l’iniziativa al francese 0-30. Entra la prima all’azzurro 15-30, ma poi scappa il rovescio. Due break point per Halys. Buona seconda in kick, annullato il primo. Splendido rovescio in controbalzo, annullato anche il secondo break point. Parità. Attacca Halys sulla seconda di Lorenzo. Palla break numero tre. Ancora una seconda, Halys comanda lo scambio ed arriva il break 5-3. Al servizio per il set Halys mette tre prime e guadagna tre set point. Gioco a zero e primo set per Halys 6-4.

2. Set

Bene Musetti con il servizio 1-0. Inizia bene Lorenzo che prende il primo quindici. Un altro errore di Halys 0-30. La prima aiuta il francese, ma Musetti tira fuori il suo turbo rovescio. Palla break per l’azzurro. Doppio fallo break Musetti 2-0. Bene con la prima Musetti che gioca più libero. Due errori ed Halys rientra. Parità. Due vantaggi per Musetti che non riesce a chiudere. Parità. A fatica,14 punti giocati ma comunque break confermato 3-0.

Serve Halys che va 40-0. Recupera Lorenzo, si va ai vantaggi. Ace di Halys e primo gioco per il francese 3-1. Gioca dentro il campo Lorenzo. Molto bene servizio a zero 4-1. Al servizio Halys che mette a segno due ace 4-2. Altro gioco complicato per Musetti, costretto ai vantaggi. Halys lo martella implacabilmente sul rovescio ed arriva la palla break. Sbaglia un dritto facile Musetti, break per Halys dopo 134 punti e dopo che il toscano aveva avuto tre possibilità per il cinque a due. Musetti avanti 4-3, ma servizio Halys.

Doppio fallo, ma poi seconda vincente. Sbaglia Halys due palle break per Musetti. Ace del nativo di Bondy per la prima. Servizio e rovescio, annullata anche la seconda. Risponde corto Musetti, palla per il quattro pari. Entra la prima Halys aggancia Musetti 4-4. Bene con il rovescio il carrarino 15-0. Gioca bene Halys, cross stretto e palla corta 15 pari. Ritorna a giocare indietro Lorenzo e Halys riprende il pallino degli scambi 15-30. Si salva a rete Musetti che poi chiude il game con un rovescio vincente 5-4.

Halys al servizio per rimanere nel set. Controlla lo scambio Halys che costringe Lorenzo a rincorrere. Due ace e gioco chiuso 5-5. A rete Musetti che conquista il primo quindici. Aggressivo Lorenzo e gioco a zero 6-5. Halys al servizio per guadagnarsi il tie-break. Primo punto per Musetti, il francese rimedia con una splendida volée. Errore di dritto avanti l’azzurro 15-30, fuori una volée a campo aperto. Due set-point per Musetti. Servizio vincente annullato il primo. Attacco in back e se ne va anche il secondo set-point. Due servizi vincenti 6-6 si va al tie-break.

Tie-break

Musetti vince il primo punto 1-0. Servizio e volée per Halys 1-1. Ancora servizio e volée Halys avanti 2-1. Mette fuori la palla corta Lorenzo, mini break per Halys 3-1. Lorenzo recupera un punto sempre in testa il francese 3-2. Si difende bene Musetti, 3-3. Servizio vincente per il transalpino 4-3. Rovescio vincente per Lorenzo 4-4. Vince uno scambio difficile l’azzurro che passa a condurre 5-4. Doppio fallo Halys due set-point Musetti. Ancora un doppio fallo secondo set a Musetti 7-6.

3. Set

Serve Halys che tiene il servizio a zero 1-0. Bene al servizio anche Musetti 1-1. Cede un solo quindici Halys che mette a segno l’ace numero tredici e conduce 2-1. Musetti serve con le palle nuove. In difficoltà a tenere il ritmo di Halys Musetti deve ricorrere ai vantaggi per tenere il servizio 2-2.

Super passante di Musetti, 0-15, ma Halys ritorna con la prima. Trenta pari, ace del francese che duplica con un vincente al centro 3-2. Bene Musetti con il servizio. Lorenzo è cresciuto e gioca di fino 40-15 si continua con la regola dei servizi 3-3. Inizia con una risposta vincente l’allievo di Tartarini 0-15. Ace numero 16 per Halys. Dritto vincente di Lorenzo 30 pari. Si difende con il servizio il francese 4-3.

Va avanti Musetti, ma un errore di rovescio lo costringe ai vantaggi. Dritto vincente di Halys che oggi non gioca 57 del mondo. Parità. A rete Lorenzo ancora vantaggio per lui. Cross vincete del transalpino. Parità. Ace, il primo per Musetti che chiude 4-4. Doppio fallo Halys 15 pari. Si gioca punto su punto. Sbaglia lo smash Halys 15-30. Rimedia con la prima Halys 30 pari. Il servizio toglie il francese dai guai 5-4.

Musetti serve per restare nel match. Bravo Lorenzo che lascia solo un 15 all’avversario 5-5. Ogni punto conta. Serva Halys. Tiene il palleggio Lorenzo che conquista il primo punto 0-15. Ancora un dritto fuori per Halys 0-30. Chiude a rete Halys. Troppo indietro Musetti 30 pari. Risposta vincente di Musetti. Palla break quasi un match-point. Aggredisce la palla Musetti. Break. Lorenzo serve per il match 6-5.

Il primo quindici è per Halys che aggredisce la seconda 0-15. Di nuovo aggressivo in risposta 0-30. Non passa la prima per l’azzurro, ma ci pensa il francese a mettere un rovescio in rete. Prima vincente 30 pari. Ancora un rovescio fuori di Halys. Match-point. Rovescio vincente di Musetti 7-5.

Statistica Musetti 🇮🇹 Halys 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 282 277 Ace 4 17 Doppi falli 3 7 Prima di servizio 79/120 (66%) 61/105 (58%) Punti vinti sulla prima 53/79 (67%) 50/61 (82%) Punti vinti sulla seconda 25/41 (61%) 20/44 (45%) Palle break salvate 3/5 (60%) 4/6 (67%) Giochi di servizio giocati 16 17 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 118 124 Punti vinti sulla prima di servizio 11/61 (18%) 26/79 (33%) Punti vinti sulla seconda di servizio 24/44 (55%) 16/41 (39%) Palle break convertite 2/6 (33%) 2/5 (40%) Giochi di risposta giocati 17 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 12/16 (75%) 17/24 (71%) Vincenti 33 45 Errori non forzati 27 48 Punti vinti al servizio 78/120 (65%) 70/105 (67%) Punti vinti in risposta 35/105 (33%) 42/120 (35%) Totale punti vinti 113/225 (50%) 112/225 (50%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 212 km/h (131 mph) 209 km/h (129 mph) Velocità media prima 192 km/h (119 mph) 199 km/h (123 mph) Velocità media seconda 195 km/h (121 mph) 179 km/h (111 mph)





Enrico Milani