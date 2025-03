Fonseca emoziona Miami con una rimonta spettacolare contro Tien (Video)

Joao Fonseca ha fatto un debutto elettrizzante al Miami Open, sconfiggendo Learner Tien 6-7(1), 6-3, 6-4 in un emozionante incontro di primo turno.

I due giovani talenti hanno mostrato stili contrastanti all’Hard Rock Stadium, che per il brasiliano sembrava un campo di casa. I tifosi di Fonseca sventolavano orgogliosamente le bandiere brasiliane e intonavano il suo nome mentre il 18enne rimontava in una battaglia fisica durata due ore e 23 minuti.

“Sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Sapevo che Learner avrebbe lottato fino alla fine, è un grande combattente. Sa come giocare, è molto intelligente. Quindi dovevo andare fino in fondo e ho dato tutto, e il pubblico brasiliano oggi era con me”, ha dichiarato Fonseca, che ha firmato l’obiettivo della telecamera con la frase “Sono in Brasile?”.

In vantaggio 3-2 nel set decisivo con un break di vantaggio, Fonseca si è alzato dal cambio campo e ha inaspettatamente chiamato il medico, dicendo all’arbitro di sedia Mohamed Lahyani che si sentiva stordito e aveva bisogno di vomitare. Il brasiliano ha preso delle pillole dal medico e, dopo una pausa di sei minuti, ha continuato la partita senza evidenti segni di malessere.

Il dramma è continuato quando Fonseca è sembrato soffrire di un piccolo crampo a soli due punti dalla vittoria. Ma il teenager non ha perso tempo chiudendo l’incontro e migliorando a 3-0 il suo bilancio nel confronto diretto con Tien, che aveva già battuto due volte alle Next Gen ATP Finals 2024, inclusa la finale.

Fonseca è partito imponendo il suo gioco sul 19enne, colpendo la palla con potenza da entrambi i lati e ottenendo un break nel primo game. Tien ha rapidamente reagito assorbendo la potenza di Fonseca e colpendo con precisione millimetrica piazzando il controbreak nel quarto gioco. Il californiano è sembrato un muro nel tie-break del primo set, balzando a un vantaggio di 6-0 mentre Fonseca commetteva errori insoliti.

Nel secondo set, Tien ha commesso doppio fallo su due punti consecutivi sul 1-2, Deuce, dando a Fonseca un vantaggio di break. Durante l’intenso confronto, il brasiliano ha strategicamente aperto il campo allungando il mancino sul suo rovescio prima di scatenare potenti dritti e cercando opportunità per avanzare. Il nativo di Rio de Janeiro è venuto a rete 31 volte, convertendo 22 di questi punti.

Nel match del tabellone principale più giovane a Miami dal 2016 – quando Alexander Zverev batté Michael Mmoh in una battaglia tra 18enni – Fonseca ha messo a segno 43 vincenti, di cui 27 dal suo letale dritto.

“Cerco sempre di essere aggressivo con il mio dritto. Quando ero più giovane, andavo al dritto nei punti importanti e la palla finiva direttamente contro la recinzione”, ha detto Fonseca con una risata. “Ora sto lavorando un po’ di più per essere aggressivo e solido allo stesso tempo. Nei punti importanti, vado con il mio dritto in cui ho fiducia. Sono molto felice e orgoglioso di me stesso per il duro lavoro fatto in campo.”

Fonseca è arrivato a Miami al suo miglior ranking in carriera, numero 60 del Ranking, dopo aver vinto il torneo ATP Challenger Tour 175 a Phoenix. Con un impressionante record stagionale di 21-4 a tutti i livelli, evidenziato dal suo primo titolo a livello di tour a Buenos Aires, Fonseca affronterà ora la testa di serie numero 19 Ugo Humbert, che il mese scorso ha vinto il suo settimo titolo nel circuito maggiore a Marsiglia.

ATP Miami Joao Fonseca Joao Fonseca 6 6 6 Learner Tien Learner Tien 7 3 4 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 L. Tien 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Tien 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Fonseca 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 2-1 → 3-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* df 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Tien 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 L. Tien 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico