Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo altri 3 azzurri. Rybakina sorpresa a Miami, mentre Sabalenka e Gauff dominano all’esordio (LIVE)

Un inizio di Miami Open 2025 dai volti contrapposti per le stelle del circuito femminile: se da un lato Elena Rybakina crolla inaspettatamente al debutto, dall’altro Aryna Sabalenka e Coco Gauff iniziano il loro percorso con prestazioni schiaccianti.

È chiaro che gli ultimi mesi sono stati più che complicati per Elena Rybakina, che continua ad avere diversi problemi fuori dal campo, principalmente con il suo ex allenatore, con cui mantiene ancora contatti nonostante le misure adottate dalla WTA. Tutto questo caos si riflette inevitabilmente sulle sue prestazioni. La numero 8 del mondo è stata sconfitta da Ashlyn Krueger nel suo debutto al Miami Open 2025 con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. La domanda che sorge spontanea è se la kazaka riuscirà a ritrovare il suo splendore nel prossimo futuro.

Di tutt’altro tenore l’esordio di Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha firmato una vittoria schiacciante per iniziare la sua nuova avventura a Miami. Diretta e aggressiva come di consueto, la bielorussa ha dominato Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-3, 6-0 in meno di un’ora di gioco. Due dei tre game vinti dalla bulgara sono arrivati in risposta, ma Sabalenka ha alzato ulteriormente il livello nel secondo set per chiudere rapidamente l’incontro.

Inizio migliore non poteva esserci anche per Coco Gauff al Miami Open 2025. La tennista americana, che arrivava in Florida con dei dubbi dopo il suo passaggio a Indian Wells, ha esordito col piede sull’acceleratore, surclassando Sofia Kenin con un netto 6-0, 6-0 in appena 45 minuti di gioco. La nativa di Atlanta è stata un vero e proprio uragano in campo, non concedendo alcun tipo di opportunità alla sua connazionale. Ora attende al terzo turno la vincente dell’incontro tra Lucia Bronzetti e Maria Sakkari.

Il torneo femminile entra dunque nel vivo con Sabalenka e Gauff che si candidano come principali favorite, mentre Rybakina dovrà nuovamente ricostruire la sua fiducia dopo questo ennesimo passo falso.

🎾 🎾 🎾 🇺🇸 Masters & WTA 1000 Miami USA





Cemento 👨

Masters 1000 1° TURNO 👩

WTA 1000 2° TURNO ☀️ Sereno Previsioni meteo Miami, 20 Marzo 2025 max. 28°C min. 16°C

Stadium – ore 17:00

Christopher Eubanks vs Reilly Opelka



ATP Miami Christopher Eubanks Christopher Eubanks 3 6 Reilly Opelka Reilly Opelka 6 7 Vincitore: Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 R. Opelka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Opelka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Eubanks 15-40 15-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Eubanks 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 R. Opelka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Coco Gauff vs Sofia Kenin (Non prima 19:00)



WTA Miami Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Sofia Kenin • Sofia Kenin 0 0 0 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sofia Kenin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Viktoriya Tomova



WTA Miami Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 0 3 0 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Joao Fonseca vs Learner Tien (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea vs Danielle Collins (Non prima 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 16:00

Qinwen Zheng vs Lauren Davis



WTA Miami Qinwen Zheng [9] • Qinwen Zheng [9] 0 6 7 0 Lauren Davis Lauren Davis 0 1 5 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Kei Nishikori vs Yoshihito Nishioka



ATP Miami Hugo Gaston Hugo Gaston 0 6 3 Yoshihito Nishioka • Yoshihito Nishioka 0 4 1 Vincitore: Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Nishioka 3-1 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Gaston 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Y. Nishioka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 H. Gaston 15-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 Y. Nishioka 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 H. Gaston 0-15 15-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Jordan Thompson vs Marcos Giron



ATP Miami Jordan Thompson Jordan Thompson 3 6 7 Marcos Giron Marcos Giron 6 4 5 Vincitore: Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Giron 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Giron 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Giron 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Thompson 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Roman Safiullin vs Jenson Brooksby



ATP Miami Roman Safiullin Roman Safiullin 0 6 3 2 Jenson Brooksby • Jenson Brooksby 0 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Brooksby 2-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Brooksby 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Brooksby 15-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Linda Fruhvirtova vs Beatriz Haddad Maia (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Butch Buchholz – ore 16:00

Rebecca Sramkova vs Jasmine Paolini



WTA Miami Rebecca Sramkova • Rebecca Sramkova 0 4 4 0 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebecca Sramkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Ashlyn Krueger vs Elena Rybakina



WTA Miami Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 6 2 6 Elena Rybakina [7] Elena Rybakina [7] 4 6 4 Vincitore: Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Gabriel Diallo vs Tomas Martin Etcheverry



ATP Miami Gabriel Diallo Gabriel Diallo 6 6 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 3 0 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Diallo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-0 → 6-0 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Lorenzo Sonego vs Mariano Navone



ATP Miami Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 0 7 5 Mariano Navone • Mariano Navone 0 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Navone 5-4 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Roberto Bautista Agut vs Jakub Mensik



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 16:00

Benjamin Bonzi vs Jacob Fearnley



ATP Miami Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 4 Jacob Fearnley Jacob Fearnley 7 2 6 Vincitore: Fearnley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Fearnley 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Fearnley 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Fearnley 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Fearnley 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 4-2 → 5-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 J. Fearnley 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Fearnley 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Fearnley 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Fearnley 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Yunchaokete Bu vs Cameron Norrie



ATP Miami Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 6 6 Cameron Norrie Cameron Norrie 4 2 Vincitore: Bu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 C. Norrie 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 Y. Bu 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Bu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 Y. Bu 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Ons Jabeur vs Katerina Siniakova



WTA Miami Ons Jabeur [31] Ons Jabeur [31] 0 6 7 0 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 4 6 0 Vincitore: Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 6-6 → 7-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Ons Jabeur 0-15 0-40 2-3 → 2-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

Daria Kasatkina vs Hailey Baptiste



WTA Miami Daria Kasatkina [12] • Daria Kasatkina [12] 30 6 4 1 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 0 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 4-5 → 4-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Naomi Osaka vs Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 16:00

Thiago Agustin Tirante vs Flavio Cobolli



ATP Miami Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 6 3 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 1 6 3 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 3-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Coleman Wong vs Daniel Altmaier



ATP Miami Coleman Wong Coleman Wong 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 3 Vincitore: Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 C. Wong 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Wong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Wong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Wong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Wong 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Wong 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ekaterina Alexandrova vs Magda Linette



WTA Miami Ekaterina Alexandrova [18] • Ekaterina Alexandrova [18] 0 6 2 0 Magda Linette Magda Linette 0 7 6 0 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Lucia Bronzetti vs Maria Sakkari



WTA Miami Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti A 3 7 1 Maria Sakkari [28] Maria Sakkari [28] 40 6 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Robert Cash / JJ Tracy



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 16:00

Zizou Bergs vs Nuno Borges



ATP Miami Zizou Bergs Zizou Bergs 7 7 Nuno Borges Nuno Borges 6 5 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Borges 0-15 0-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-3 → 1-3 N. Borges 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Borges 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Borges 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Pedro Martinez vs Luciano Darderi



ATP Miami Pedro Martinez Pedro Martinez 4 1 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Jan-Lennard Struff vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP Miami Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 3 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 7 6 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 40-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Struff 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 ace 30-0 ace 5-6 → 6-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Matteo Arnaldi vs Yibing Wu



ATP Miami Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 0 7 4 Yibing Wu • Yibing Wu 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Wu 4-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 5-6 → 6-6 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Austin Krajicek / Rajeev Ram vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 16:00

Elena-Gabriela Ruse vs Magdalena Frech



WTA Miami Elena-Gabriela Ruse • Elena-Gabriela Ruse 0 6 6 0 Magdalena Frech [29] Magdalena Frech [29] 0 4 4 0 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena-Gabriela Ruse 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Leylah Fernandez vs Alycia Parks



WTA Miami Leylah Fernandez [26] Leylah Fernandez [26] 0 7 6 0 Alycia Parks Alycia Parks 0 6 3 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Taylor Townsend vs Yulia Putintseva



WTA Miami Taylor Townsend Taylor Townsend 7 1 6 Yulia Putintseva [19] Yulia Putintseva [19] 6 6 1 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Donna Vekic vs Rebeka Masarova



WTA Miami Donna Vekic [21] Donna Vekic [21] 40 1 3 Rebeka Masarova • Rebeka Masarova 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-4 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Timea Babos / Luisa Stefani vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 16:00

Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang



WTA Miami Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [5] • Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [5] 0 5 4 0 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0 7 6 0 Vincitore: Xu / Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs McCartney Kessler / Robin Montgomery



WTA Miami Mirra Andreeva / Diana Shnaider Mirra Andreeva / Diana Shnaider 6 6 10 McCartney Kessler / Robin Montgomery McCartney Kessler / Robin Montgomery 7 4 5 Vincitore: Andreeva / Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 10-5 1-0 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 McCartney Kessler / Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 7-8* 6-6 → 6-7 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 McCartney Kessler / Robin Montgomery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 McCartney Kessler / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Linda Noskova / Clara Tauson



WTA Miami Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls • Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 6 6 0 Linda Noskova / Clara Tauson Linda Noskova / Clara Tauson 0 2 4 0 Vincitore: Mihalikova / Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Santiago Gonzalez / Alejandro Tabilo vs Sander Gille / Jan Zielinski



ATP Miami Santiago Gonzalez / Alejandro Tabilo Santiago Gonzalez / Alejandro Tabilo 4 2 Sander Gille / Jan Zielinski Sander Gille / Jan Zielinski 6 6 Vincitore: Gille / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Gonzalez / Tabilo 30-0 ace 40-0 1-5 → 2-5 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Gonzalez / Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-3 → 1-4 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Gonzalez / Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Gille / Zielinski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 S. Gonzalez / Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Gonzalez / Tabilo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Tabilo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni