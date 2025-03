Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Nick Kyrgios torna alla vittoria dopo 896 giorni: supera McDonald a Miami. Monfils nella storia di Miami: diventa il secondo più anziano a vincere un match nel Masters 1000

Nick Kyrgios può finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’australiano, attualmente numero 892 del ranking ATP dopo un calvario di infortuni che lo ha allontanato dal circuito mondiale, è tornato alla vittoria quasi due anni e mezzo dopo, conquistando un trionfo molto importante per avanzare al secondo turno del Masters 1000 di Miami.

In un torneo dove non è mai uscito prima degli ottavi di finale nelle sue cinque partecipazioni precedenti, Kyrgios ha visto la situazione mettersi male ma non ha mai smesso di lottare, riuscendo a ribaltare il match contro Mackenzie McDonald (101° del ranking) con il punteggio di 3-6, 6-3 e 6-4, in 1 ora e 43 minuti.

In un duello sempre caratterizzato da un ritmo rapido, l’australiano 29enne si è trovato in svantaggio in meno di mezz’ora, ma è rimasto concentrato, ha reagito e ha dominato il match da quel momento in poi. Importante anche il fatto che non abbia mai mostrato segni di fastidio al polso destro, una delle zone che lo ha tormentato negli ultimi tempi.

Con questa vittoria, Kyrgios torna a vincere 896 giorni dopo l’ultima volta, quando aveva battuto Kamil Majchrzak qualificandosi per i quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo nell’ottobre 2022. Ora è al secondo turno di Miami e ha un appuntamento con Karen Khachanov (23° del ranking) previsto per venerdì.

Per l’australiano, che ha vissuto un periodo buio a causa degli infortuni, questa vittoria rappresenta molto più di un semplice passaggio di turno: è la conferma che può ancora competere ad alti livelli nonostante la lunga assenza dai campi che lo ha fatto precipitare nelle profondità della classifica mondiale.

Gael Monfils ha scritto il suo nome nella storia mercoledì al Miami Open presented by Itau, diventando il secondo uomo più anziano a vincere un match in questo evento ATP Masters 1000, preceduto solo da Jimmy Connors.

Il francese 38enne ha superato il quartofinialista dello scorso anno Fabian Marozsan con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, qualificandosi per il secondo turno in Florida dopo un’ora e 44 minuti di gioco.

“Ho utilizzato angoli diversi e ho dimostrato di poter correre e anticipare,” ha dichiarato Monfils. “Ho reso il match difficile per lui. Ho colpito con maggiore profondità e non gli ho permesso di dettare il gioco, credo di aver fatto bene.”

In una prestazione di alta qualità, Monfils ha messo a segno 38 vincenti commettendo solo 18 errori non forzati per assicurarsi la vittoria e pareggiare l’1-1 nel confronto diretto Head2Head con Marozsan. Il numero 46 del ranking ATP, alla sua 13esima apparizione a Miami, affronterà ora Jiri Lehecka.

Connors, membro del Club ATP No. 1, rimane l’uomo più anziano ad aver vinto un match a Miami, impresa compiuta a 39 anni nel 1992.

In precedenza, Alexander Bublik ha ottenuto la sua prima vittoria a livello di tour su campi all’aperto nel 2025. Il 27enne ha superato Sebastian Baez 6-3, 6-4, registrando la sua prima vittoria a Miami dal 2022.

Bublik, che aveva raggiunto i quarti di finale in Florida nel 2021, ha vinto l’88 per cento (30/34) dei punti sulla prima di servizio contro Baez, secondo le statistiche Infosys ATP, nel loro primo incontro diretto. Bublik affronterà ora Tommy Paul.

David Goffin ha eliminato Aleksandar Vukic 2-6, 6-4, 6-2, guadagnandosi un incontro di secondo turno con la testa di serie numero 2 Carlos Alcaraz. Il belga 34enne è un ex semifinalista (2016) di questo ATP Masters 1000.

Rinky Hijikata ha sconfitto Hamad Medjedovic 7-5, 3-6, 7-5 e sfiderà Novak Djokovic. Il qualificato australiano Tristan Schoolkate ha dominato l’americano Ethan Quinn 6-0, 6-2 e affronterà Felix Auger-Aliassime al secondo turno.

🎾 🎾 🎾 🇺🇸 Masters & WTA 1000 Miami USA





Cemento 👨

Masters 1000 1° TURNO 👩

WTA 1000 1° TURNO ☀️ Sereno Previsioni meteo Miami, 19 Marzo 2025 max. 25°C min. 17°C

Stadium – ore 17:00

Sayaka Ishii vs Emma Raducanu



Gael Monfils vs Fabian Marozsan



Mackenzie McDonald vs Nick Kyrgios



Anhelina Kalinina vs Victoria Azarenka (Non prima 00:00)



Thiago Seyboth Wild vs Quentin Halys (Non prima 01:30)



Grandstand – ore 16:00

Alexander Bublik vs Sebastian Baez



McCartney Kessler vs Marie Bouzkova



Katie Boulter vs Peyton Stearns (Non prima 19:00)



Dayana Yastremska vs Belinda Bencic



Eliot Spizzirri vs Billy Harris (Non prima 00:00)



Butch Buchholz – ore 16:00

Veronika Kudermetova vs Xinyu Wang



Ajla Tomljanovic vs Bernarda Pera



Alexandra Eala vs Katie Volynets (Non prima 19:00)



Aleksandar Kovacevic vs Miomir Kecmanovic



Arthur Rinderknech vs Jaume Munar



Court 1 – ore 16:00

Camila Osorio vs Victoria Mboko



Chun-Hsin Tseng vs Mattia Bellucci



Alexander Blockx vs Corentin Moutet



Alexandre Muller vs Rei Sakamoto



Mayar Sherif vs Lulu Sun



Court 7 – ore 16:00

Anastasia Potapova vs Kimberly Birrell



Caroline Garcia vs Anna Bondar



Tyra Caterina Grant vs Julia Grabher



Court 5 – ore 16:00

Rinky Hijikata vs Hamad Medjedovic



Francisco Comesana vs Federico Cina



Christopher O’Connell vs Roberto Carballes Baena



Court 2 – ore 16:00

Aleksandar Vukic vs David Goffin



Tristan Schoolkate vs Ethan Quinn



Camilo Ugo Carabelli vs Brandon Holt



Court 3 – ore 16:00

Kamilla Rakhimova vs Anna Blinkova



Erika Andreeva vs Elina Avanesyan



Suzan Lamens vs Moyuka Uchijima